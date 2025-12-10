건설기업 체감지수 상승했지만…부진 지속[부동산AtoZ]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

건설사들이 느끼는 경기가 지난달 소폭 개선됐지만 여전히 부진한 것으로 파악됐다.

10일 한국건설산업연구원(건산연)에 지난달 건설기업경기실사지수(CBSI)는 전월 대비 5.9포인트 상승한 72.2를 기록했다. 지수가 기준선인 100을 밑돌면 건설 경기를 비관적으로 보는 기업이 더 많다는 것을, 100을 웃돌면 낙관적 시각이 우세함을 의미한다.

이지혜 건산연 연구위원은 "11월 체감 건설 경기는 전월의 하락 폭을 일부 만회하며 상승했으나 70선 부근에서 등락을 반복했다"고 했다.

세부 지수는 공사기성지수(92.7)가 전달보다 19.2포인트 올라 상승 폭이 가장 컸다. 공사사대수금지수(85.4)가 8.5포인트, 수주잔고지수(75.4)가 6.6포인트, 신규수주지수(69.7)가 5.7포인트 상승했다.

공종별 신규수주지수는 토목(62.0)이 3.6포인트 떨어졌다. 하지만 주택(74.7)과 비주택건축(70.6)이 각각 15.2포인트, 5.7포인트 올랐다.

기업 규모별로는 대기업지수(85.7)가 6.0 포인트 하락했지만, 중견기업지수(72.4)와 중소기업지수(58.5)는 각각 13.1포인트, 10.4포인트 상승했다. 서울지수(79.9)가 4.9포인트 내린 반면, 지방지수(67.6)는 14.1포인트 올랐다.

12월 전망지수는 지난달 실적 지수보다 0.7포인트 높은 72.9로 전망됐다.





AD

이 연구위원은 "통상 연말에 예산 집행 확대와 민간 부문의 사업 계획 확정 등으로 신규 수주가 증가하는 경향이 있어 단기적 실적 지수 개선에 긍정적으로 작용할 전망"이라면서도 "금리·공사비 등의 구조적 제약 요인은 여전히 존재한다"고 전했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>