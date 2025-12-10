보험연수원, AI 교육 관련 자회사 설립 추진…정관 개정안 의결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보험연수원이 인공지능(AI) 교육 관련 자회사 설립을 추진한다.

보험연수원은 10일 정기 이사회를 열고 2026년도 사업계획과 예산안, AI 학습 솔루션 사업 추진을 위한 정관 개정안을 의결했다고 밝혔다. 개정안엔 목적사업 확대와 자회사 설립을 포함한 내용이 포함됐다.

하태경 보험연수원장이 1주년 기자간담회에서 발언하고 있다. 최동현 기자

AD

보험연수원은 하태경 원장 취임 이후 'AI 신금융 교육기관'을 목표로 AI 기반 교육 인프라 구축에 속도를 내왔다. AI 문제출제 서비스와 AI 기반 학습관리시스템(LMS)을 통합한 학습 AI 솔루션 개발을 주요 전략과제로 추진하고 있다.

AI 학습 솔루션은 보험연수원뿐 아니라 회원사와 고객사의 학습 시스템 기능을 향상시켜 업계 전체의 교육 역량을 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.

연수원은 기술 변화 속도에 대응하기 위한 유연한 의사결정 체계와 실행력을 확보하기 위해 AI 사업 전담 자회사 설립을 검토해왔다. 정관 개정이 통과됨에 따라 자회사 설립을 위한 공식 조직도 연내 구성될 예정이다.





AD

하태경 원장은 "보험연수원이 AI 학습 시대를 선도해 나갈 수 있도록 이사회에서 의견을 모아주신 것에 감사한다"며 "자회사의 비즈니스 모델과 성공 가능성에 대해 일부 우려의 의견도 있었던 만큼 업계와 적극적으로 소통하고 공감대를 형성하면서 업계의 신뢰와 지지를 바탕으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>