"기념주화에 트럼프 얼굴 왜 넣어…김정은인가?" 美 민주당 발끈

美 건국 250주년 기념주화 발행

민주당, 생존 대통령 화폐 금지 법안 발의

도널드 트럼프 미국 대통령의 얼굴을 새긴 1달러 기념주화 발행이 추진되는 가운데 야당에서 이를 막기 위한 법안이 발의됐다.

사회관계망서비스(SNS)에 공개된 미국 독립 250주년 기념주화 디자인 초안. 엑스

9일(현지시간) 미 의회전문매체 더힐에 따르면 민주당 소속인 제프 머클리(오리건) 상원의원과 캐서린 코테즈 매스토(네바다) 상원의원은 현직 대통령이나 살아있는 전직 대통령의 미국 화폐 등장을 막기 위한 법안을 발의했다. 두 의원 외에도 론 와이든(오리건), 리처드 블루먼솔(코네티컷) 의원이 공동 발의에 참여했다.

해당 법안은 "어떠한 미국 통화에도 생존하거나 재직 중인 대통령을 닮은 이미지를 넣어서는 안 된다"는 내용을 담고 있다. 이는 미국 재무부가 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 얼굴을 넣은 1달러 기념주화 발행을 추진 중인 상황에서 나온 조치다.

보도에 따르면 조폐국이 이르면 이번 주 공식 발표할 이번 기념주화 디자인 초안에는 앞면에 '자유'(Liberty) 문구 위로 겹쳐진 트럼프 대통령의 옆모습이 자리하고 뒷면에는 지난해 트럼프 대통령이 7월 선거 유세 도중 총격을 당한 직후 주먹을 치켜들며 "싸우자"고 외치던 장면이 담긴 것으로 알려졌다.

그러나 민주당 의원들은 미국 역사상 재임 중이거나 생존한 대통령이 화폐에 등장한 사례가 없다며 '트럼프 동전' 계획 저지에 나섰다.

머클리 의원은 "자기 자신을 기념하는 트럼프 대통령의 행태는 미국이 아닌 북한의 김정은 (국무위원장) 같은 독재자에게서나 볼 법한 권위주의적 행동"이라고 강하게 비판했다. 또한 "우리는 혈세 남용에 강하게 책임을 추궁함으로써 '국민 주권' 공화국을 해체하고 독재자 국가를 세우려는 그의 노력을 저지해야 한다"고 말했다.

코테즈 매스토 의원도 "군주들은 스스로를 동전에 자신의 얼굴을 넣었지만 미국은 지금까지 그랬던 것처럼 앞으로도 왕은 없을 것"이라며 법안의 조속한 통과를 촉구했다.





다만 상원 다수당인 공화당의 존 튠(사우스다코타) 원내대표가 해당 법안의 표결 일정을 잡지 않고 있어 법안이 실제로 처리될지는 미지수라는 관측이 나온다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

