고환율 서학개미 탓? 김종화 금통위원 "자기 책임 하 합리적 행동"

개인 비롯 경제주체 해외증권투자, 고환율 결과 낳아

원인 분석 차원, 이런 흐름선 외환당국 수급 개선 방안 고민해야

환율이 물가 상승 미칠 영향, 금통위 내부서도 고민

"모든 경제 주체는 자기 책임하에 위험을 감수하고 합리적으로 행동하려고 한다. 그러나 개인을 비롯한 경제 주체들의 해외증권투자는 결과적으로 고환율을 야기했다. 외환 당국은 나타난 결과에 대한 대책을 고민해야 한다. 특정 주체를 탓하는 것이 아니라, 이런 흐름에서 비롯된 고민임을 이해해달라."

김종화 한국은행 금융통화위원이 10일 서울 중구 한국은행에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 한국은행

김종화 한국은행 금융통화위원은 10일 서울 중구 한은에서 열린 기자간담회에서 최근 고환율의 원인이 고수익을 추구하는 서학개미(해외 주식에 투자하는 개인) 탓이라는 시각에 대한 질문에 이같이 답했다.

김 위원은 "환율에 영향을 미치는 건 상대적인 물가 차이, 성장률 차이, 금리 차이 등 여러 가지가 있으나 단기적으로는 수급이 굉장히 많은 영향을 미친다"며 "외환 수요는 기업 등에서 있지만 최근엔 국민연금, 자산운용사, 개인 등 경제 주체들이 상대적으로 수익률이 높은 해외 주식 또는 채권에 투자하면서 수요가 늘었다. 한은 조사에 따르면 최근 환율 상승은 3분의 2 정도가 수급 요인"이라고 설명했다.

이어 "특정 주체를 탓하려는 게 아니라 환율에 영향 미치는 요인을 분석해보면 수급이 상당 부분을 차지한다는 것"이라며 "이는 경제 전체로 봤을 때 고환율에 따른 (부문별) 차별적 영향, 경제 정책에 부정적 영향을 주는 결과를 야기한다"고 설명했다. 이런 의도치 않은 결과에 대해 외환 당국 입장에선 수급 개선 방안을 고민해야 한다는 것이다.

지난달 금융통화위원회의 기준금리 결정 이후 시장과의 커뮤니케이션이 명확했다고 보냐는 질문에 대해선 "모든 이들의 기대를 충족시키긴 힘들겠지만, 중립적인 수준에서 시장에 메시지를 전달했다고 본다"고 말했다. 김 위원은 향후 3개월 금리 전망에 대한 금통위원 6인의 의견이 동결과 인하 각 3대 3으로 갈린 데 대해 "인하 가능성을 열어둔 위원들은 내년 성장의 상하방 위험이 여전하고, IT 부문을 제외하면 성장률이 1.4% 수준으로 낮아 완연한 성장이라고 보기 어렵다는 점에 방점을 찍었다"며 "동결 유지 가능성을 열어둔 위원들은 성장률 자체가 잠재성장률 수준으로 상향조정됐고 물가 전망도 소폭 상회했다는 점, 부동산과 가계부채, 환율 등 금융안정 상황을 여전히 지켜봐야 한다는 점에 주목했다"고 설명했다.

이어 "시장에선 각자의 뷰를 가지고 어떤 분은 (이런 결과에 대해) '한국은행은 머지않은 장래에 인하 사이클을 종료할 수 있겠다'고 예상해 빠르게 이를 행동으로 옮긴 걸 수 있고, 반대 상황도 있었다고 본다"고 덧붙였다.

이창용 한국은행 총재가 지난달 27일 서울 중구 한은 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 연합뉴스

전날 1조5000억원 규모 단순매입 영향이 제한적이었단 평가에 대해선 "전날 공교롭게 호주 중앙은행, 유럽중앙은행(ECB) 이슈 등이 불거지면서(통화긴축 선호 시그널) 시장에서 금리 사이클에 변화가 있는 게 아니냐는 얘기가 나오며 그렇게 됐는데, (전날 단순매입은) 이날 24조원 규모 국고채 만기가 도래해, 환매조건부증권(RP) 매각 대상 증권을 확보하기 위한 차원이었다"고 설명했다.

한은의 분기 전망은 금통위 의사 결정에 도움을 주고 있다고 강조했다. 김 위원은 "분기 전망 도입 당시 공교롭게 불확실성이 높아졌다"며 "전망은 한은뿐 아니라 다른 기관에서도 여건이 바뀌면 틀릴 수밖에 없다"고 말했다. 최근 통화량 증가에 대해선 인하기 평균과 유사하며, 주식시장이 호조세를 보이면서 연계된 수익증권 쪽으로 돈이 몰린 데 따른 결과라고 짚었다.

다만 통화정책의 중요한 목표인 물가안정에 대해선 모든 금통위원이 신경을 쓰고 있다고 강조했다. 김 위원은 "최근 소비자물가 상승에도 불구하고 연간 전망은 올해와 내년 모두 목표(2.0%) 근방에서 안정될 것으로 예상하나, 환율이 물가 상승에 미칠 영향에 대해서는 금통위 내부에서도 고민하고 있다"고 말했다.





한은과 정부 간 소통은 경제 상황 인식 공유, 정책 공조 등을 위해 필요한 경우가 있다고 봤다. 다만 수단에 대해선 독립적으로 판단해야 하며, 이런 부분에 유의하면서 소통하고 있다고 설명했다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr

