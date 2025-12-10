SK케미칼, 원료 내재화로 국내 최초 리사이클 수직 계열화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국 PET 재활용 기업 커린러와

리사이클 원료 혁신 센터 건설JV

26년 하반기 공장 가동 목표

SK케미칼이 재활용에 필요한 원료까지 자체 확보하며 국내 최초로 리사이클 수직 계열화를 구현한다.

SK케미칼이 중국 산시성의 플라스틱 재활용 전문기업 커린러(Kelinle)와 함께 폐플라스틱 처리 시설인 ‘리사이클 원료 혁신센터(Feedstock Innovation Center)’ 건설을 위한 합작법인을 설립한다. 안재현 SK케미칼 사장(왼쪽 다섯번째)과 정재준 SK 산터우 동사장(왼쪽 여섯번째), 장시정 커린러 사장(왼쪽 첫번째) 및 관계자들이 협약을 마치고 기념 사진을 찍고 있다. SK케미칼

SK케미칼은 중국 산시성의 플라스틱 재활용 전문기업 커린러(Kelinle)와 함께 폐플라스틱 처리 시설인 '리사이클 원료 혁신센터(Feedstock Innovation Center·FIC)' 건설을 위한 합작법인을 설립한다고 10일 밝혔다.

FIC는 폐플라스틱을 원료화하기 위해 가공하는 역할을 담당할 예정으로 이 시설이 완공되면 SK케미칼은 화학적 재활용 소재 생산을 넘어 폐플라스틱 소싱까지 아우르는 밸류체인을 확보하게 된다. 해중합 등 화학적 재활용 사업을 추진하는 국내 화학 기업이 폐플라스틱 소싱 설비를 갖춘 법인을 구축하는 것은 SK케미칼이 최초다.

양사는 커린러가 중국 산시성 웨이난시에 보유한 4000평 규모 유휴 부지에 폐기물을 일련의 공정을 거쳐 재활용 원료를 생산하는 프로세스를 구축할 예정이다. 커린러는 현지에서 10년간 플라스틱 재활용 사업을 영위해온 기업으로, 현지 네트워크를 활용해 원료를 조달하고 SK케미칼의 기술력으로 전처리 후 재활용 원료인 PET 펠릿을 생산한다.

FIC는 페트병을 원료로 하는 기계적재활용 업체와 달리, 사용을 다하고 버려지는 이불과 페트병 분쇄과정에서 발생하는 미세입자(미분)를 화학적 재활용의 원료로 만들어내는 시설로 지어질 예정이다. 초기 약 1만6000t의 재활용 원료 생산을 시작으로, 연 3만2000t 규모로 확대해 SK산터우에 필요한 원료 대부분을 공급할 계획이다.

SK케미칼은 FIC 설립이 순환 재활용 플라스틱 사업의 경쟁력과 안정성을 대폭 확장하는 기점이 될 것으로 기대하고 있다.

SK케미칼이 추진하고 있는 해중합 기술 기반의 순환 재활용 사업은 폐플라스틱을 분자 단위로 분해해 다시 플라스틱을 생산하는 형태다. 이러한 구조에서 폐플라스틱은 기존 원유와 같은 기초 원료의 역할을 한다. 이 때문에 낮은 가격에 안정적으로 폐플라스틱을 확보하는 것은 재활용 플라스틱 사업의 중요한 기반이 된다.

FIC에서 주로 다룰 원료는 기존에 재활용 원료로 쓰기 어려워 소각되던 것으로 재활용이 용이한 투명 PET병 대비 저가로 수급이 가능하다. SK케미칼은 FIC가 본격적으로 가동되면 순환 재활용 사업에 필요한 원료 공급 안정성을 확보함과 동시에, 폐플라스틱 원자재 비용을 약 20%가량 낮출 수 있을 것으로 분석하고 있다. 대부분 소각, 매립되어 왔던 폐이불을 다시 사용하는 폐기물 절감 효과도 기대할 수 있다.





안재현 SK케미칼 사장은 "FIC를 통해 해중합과 소재 생산에 이어 원료 확보까지 이어지는 완결적 리사이클 밸류체인을 확보하게 됐다"며 "재활용이 어려웠던 폐이불 등을 자원화해 확보한 가격 경쟁력은 석유 기반 소재 대비 높게 형성된 재활용 플라스틱의 가격 장벽을 허무는 역할을 할 것"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

