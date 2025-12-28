유호정·이재룡 부부, 주차장 부지가 20년 만에 398억 빌딩으로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2006년 매입·2010년 신축…자산가치 급등



배우 유호정·이재룡 부부가 보유한 서울 강남구 청담동 소재 빌딩의 현재 자산 가치가 398억원에 이르는 것으로 분석됐다.

배우 유호정. SM엔터테인먼트

28일 빌딩로드부동산 중개법인에 따르면 유호정·이재룡 부부는 2006년 공동명의로 서울 강남구 청담동 청담공원 인근 주차장 부지를 61억 8391만원에 매입했다. 이후 2010년 지하 1층~지상 5층 규모의 건물을 세웠다. 당시 건물 신축 비용은 약 23억원으로 알려졌다. 해당 건물의 명칭은 두 사람의 성을 딴 '리유'인 것으로 전해졌다. 신축 초기에는 이들 부부가 5층에 직접 실거주했고, 4층은 이재룡이 세운 연예기획사 '스타파트너스' 사무실로 활용했다. 현재는 고급 레스토랑이 모든 층을 임대하고 있다.

빌딩로드부동산 관계자에 따르면 해당 건물에서 약 80m 떨어진 인근 빌딩이 최근 3.3㎡당 1억8000만원에 거래됐다. 이를 유호정·이재룡 부부 건물의 대지면적 729.3㎡에 적용하면 현재 시세는 약 398억원으로 추정된다.

▲취득세 ▲법무비 ▲중개 수수료 등 거래 부대 비용을 포함한 부지 매입 원가는 약 65억 5000만원으로 예상된다. 여기에 건물 신축에 들어간 비용 23억원을 더하면 총 투입 원가는 약 88억 5000만원으로 추산된다. 현재 자산 가치가 398억원에 이르는 것으로 평가되므로 부지 매입과 신축 등 건물에 투입한 금액을 제외하면 부부는 약 310억원의 시세차익을 본 셈이다.

부부는 부지 매입 당시 약 40억원 수준의 대출을 받은 것으로 추정된다. 등기부등본상 채권최고액이 48억원인 점을 고려한 계산이다. 통상 채권최고액은 실제 대출금의 약 120% 수준으로 본다.





한편 이 부부의 건물은 영동대로변 뒤편에 위치해 접근성이 뛰어나다는 평가를 받는다. 지하철 7호선 청담역 역세권에 속하며, 청담역 12번 출구에서 도보로 약 5분 거리에 자리했다. 맞은편에는 배우 차인표·신애라 부부의 청담동 건물이 자리하고 있다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

