김주애와 볼뽀뽀 '주북 러시아대사' 사망…김정은 "참으로 비통한 일"

허미담기자

입력2025.12.09 21:50

알렉산드르 마체고라 주북한 러 대사 사망

김정은 북한 국무위원장이 알렉산드르 마체고라 주북한 러시아대사의 사망과 관련해 블라디미르 푸틴 대통령에게 조전을 보내 애도의 뜻을 전했다.


9일 조선중앙통신은 김 위원장이 조전에서 "조선민주주의인민공화국정부를 대표하여 그리고 자신의 이름으로 푸틴 동지와 러시아연방 지도부, 유가족들에게 심심한 애도와 위문을 표했다"고 보도했다.


김 위원장은 마체고라 대사에 대해 "지난 30여년간 조로친선관계 발전을 위해 한생을 바친 조선인민의 친근한 벗이며 동지"라고 평했다. 이어 "조로(북러)관계가 오늘과 같은 굳건한 동맹관계로 강화 발전돼온 여정에는 두 나라 국가지도부의 뜻과 의지를 받들어 지칠 줄 모르는 정열을 깡그리 바쳐온 마체고라 동지의 헌신적인 노력이 역력히 깃들어있다"고 말했다.


그러면서 "두 나라 관계 발전이 중대한 역사적 국면에 들어선 지금과 같은 시기에 마체고라 대사를 뜻밖에 잃은 것은 참으로 비통한 일"이라며 "러시아 정부와 인민뿐 아니라 자신과 우리 인민에게 있어서 커다란 상실"이라고 애도했다.

김주애와 볼뽀뽀 '주북 러시아대사' 사망…김정은 "참으로 비통한 일" 주북한 러시아대사관 페이스북
최선희 북한 외무상도 같은 날 세르게이 라브로프 러시아 외무장관에 조전을 보냈다. 최 외무상은 조전에서 마체고라 대사를 "조로(북러) 두 나라 수뇌분들의 숭고한 의도를 받들어 쌍무친선협조관계의 백 년, 천년 미래에로의 대로를 더욱 굳건히 다져나가기 위한 여정에서 특출한 공헌을 한 다재다능하고 노련한 외교관"이라고 회고했다. 이어 "두 나라 친선의 역사와 더불어 새 세대 외교 일꾼들의 고귀한 귀감으로 길이 기억될 것"이라고 덧붙였다.


러시아 외무부는 8일(현지시간) 성명을 통해 마체고라 대사가 지난 6일 70세로 사망했다고 밝혔지만, 사인은 언급되지 않았다.


마체고라 대사는 1999년 주북한 러시아대사관 1등 서기관 근무를 시작으로 주북대사관 공사참사관 등을 거쳐 2014년 12월 주북러시아대사로 임명됐다. 2015년 1월부터 10년간 주북대사를 지낸 마체고라 대사는 최근 러시아와 북한의 밀착이 강화되면서 양국 간 연결 고리 역할을 했다.


특히 러시아 제2차 세계대전 전승절 80주년 행사가 열린 지난 5월에는 김 위원장의 딸 김주애와 볼뽀뽀를 하고 귓속말을 나누는 등의 친밀감을 드러내기도 했다.




허미담 기자 damdam@asiae.co.kr
