金총리 "재외국민 보호, 인력·예산 아끼지 않아…관계부처 협력해야"

김민석 국무총리는 9일 재외국민 안전을 당부하면서 "이런 부분에 있어서는 정부가 인력과 예산을 아끼지 않는다고 생각하고 있다"고 말했다.

김민석 국무총리가 9일 서울 종로구 외교부 종합상황실에서 열린 재외국민 보호 점검회의에서 모두 발언을 하고 있다. 2025.12.9 연합뉴스

김 총리는 이날 오후 정부서울청사 별관 외교부 종합상황실을 방문해 "외교부와 재외공관이 관계부처와 긴밀하게 협력하면서 재외국민의 생명과 안전 보호를 위해 총력을 다해주면 좋겠다"며 이같이 말했다. 이어 "필요하다면 관련 인력, 예산 확보도 제공해주기 바란다"며 "(이재명) 대통령께서도 그 부분을 여러 차례 국무회의에서 강조한 것을 알고 계실 것"이라고 덧붙였다.

김 총리는 아울러 "세계 곳곳에 다양한 위험 요인들이 산재해 있고 전쟁, 납치, 테러, 초국가범죄, 자연재해까지 예측할 수 없는 다양한 리스크와 불확실성이 존재한다"며 "외교부와 재외공관이 특수성을 고려해 선제적으로 위험 요인을 평가하고 주변국과의 협조 및 가용 자원 확보 등 유사시 대응 계획을 사전에 마련하는 데 앞장 서주기를 바란다"고 당부했다.





특히 "재외국민 안전 문제는 관계부처 협력이 무엇보다 중요하다"며 "외교부를 중심으로 관계부처가 리스크 상황을 선제적으로 예상하고 공유하면서 사전에 상황 협조체계를 미리미리 점검해주는 것이 중요하다"고 강조했다.





