트루엔, 온디바이스 AI 카메라 'TA시리즈' 다수 국가 샘플 공급

트루엔이 차세대 고성능 시스템온칩(SoC) 기반으로 개발한 온디바이스 인공지능(AI) 카메라로 글로벌 시장 진출에 나선다.

트루엔은 헤일로(Hailo)와 공동개발한 고성능 AI SoC 탑재 카메라 'TA시리즈' 샘플 공급을 지속하고 있다고 9일 밝혔다.

트루엔은 TA시리즈 출시 이후 1년간 기존 해외 고객사뿐만 아니라 신규 거래처를 발굴해 샘플을 공급하고 있다. 미국, 일본, 영국, 이스라엘 등 10여개국에 공급을 진행한 바 있다.

트루엔은 국가별 샘플 공급을 통해 제품 수요 및 적용 가능성 등 시장성을 확인한 만큼 본격적으로 공급을 추진할 계획이다. 미국, 일본, 스페인, 터키 등 다수의 업체로부터 긍정적인 피드백을 받아 공급 논의를 진행 중이다. 이른 시일 내 실질적인 성과를 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

미국의 한 업체는 AI디노이징 기능을 통해 야간 화질이 타사 대비 우수하다고 평가했으며, 일본의 한 업체는 AI SoC 기반 타사 대비 낮은 오탐율을 핵심 경쟁력으로 꼽았다. 스페인과 터키는 뛰어난 AI 성능과 복수의 AI 기능을 동시에 구현한다는 점을 높이 평가했다.

TA 시리즈는 고성능 AI SoC가 탑재된 온디바이스 AI 카메라로 20TOPS급 연산 성능을 기반으로 기존 대비 5~7배 향상된 처리 속도를 제공한다. 최대 256개 객체를 동시에 식별해 공항·지하철·콘서트 등 군중 환경에서도 높은 인식률을 구현한다. AI디노이징, 객체·이벤트 탐지, 차량 속도·번호판 인식 등 다양한 AI 기능을 동시에 구동할 수 있다.

AI디노이징은 AI 기술 기반 영상에 존재하는 노이즈를 제거해 원본 데이터의 품질을 향상시키는 기술로 야간 등 저조도에서도 선명한 화질과 정확한 객체 식별이 가능한 것이 특징이다. 또한 경쟁사 대비 높은 정확도, 낮은 오탐율등 우수한 분석 성능을 갖췄다. 주간 최대 200m·야간 최대 120m까지 장거리 객체를 탐지할 수 있다. 40배 줌 환경에서도 강화된 흔들림 보정 기능으로 안정적인 영상과 인식 성능을 유지한다.





회사 관계자는 "현재까지 헤일로와 공동개발한 차세대 온디바이스 AI 카메라 샘플 공급을 통해 해외 고객사로부터 긍정적인 반응을 확인했다"며 "다수의 글로벌 업체들과 논의를 진행하고 있는 만큼 샘플 공급이 본격적인 양산 및 수주로 이어질 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 설명했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

