[특징주]엘앤씨바이오, '메가덤플러스' 中 판매 개시 소식에 12%대↑

52주 신고가 경신

코스닥 상장사 엘앤씨바이오가 9일 장 초반 강세다. 자사 인체조직기반 의료기기 '메가덤플러스'의 중국 판매 개시 소식에 매수세가 몰리는 것으로 보인다.

이날 오전 9시 37분 기준 엘앤씨바이오 주가는 전 거래일 대비 12.07% 오른 7만5200원을 나타내고 있다. 이날 7만8800원으로 출발한 주가는 장중 한때 8만원까지 치솟아 52주 신고가를 경신했다.

엘엔씨바이오는 이날 중국 자회사 엘앤씨차이나가 중국 상하이제이야라이프와 메가덤플러스의 중국 판매 및 마케팅을 위한 전략적 제휴를 체결하고 본격 판매를 시작한다고 밝혔다. 양사는 지난 2월부터 협의해왔다. 엘앤씨차이나는 중국 성(省)별 의료보험국 제품 등록 등 병원 내 판매를 위한 행정 절차를 수행했고, 상하이 제이야라이프는 대형 종합병원 중심의 공급망 구축을 병행했다.





엘앤씨차이나는 상하이 제이야라이프의 풍부한 판매·마케팅 경험을 기반으로 메가덤플러스의 중국 시장 안착 속도를 크게 높일 것으로 기대하고 있다. 이환철 엘앤씨바이오 대표이사는 "상하이 제이야라이프는 중국 피부이식재 시장에서 강력한 판매 채널과 네트워크를 보유하고 있어, 메가덤플러스의 조기 시장 안착과 성장에 큰 도움이 될 것"이라며 "양사의 경험과 역량을 결합해 새로운 기업가치를 창출하는 전략적 시너지를 만들겠다"고 말했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

