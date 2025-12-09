해싯 "파월, FOMC 내 이견 잘 조율…정답 이끌어낸 듯"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 백악관 NEC 위원장

Fed 금리 방향성 기존 입장 재확인

"내년, 데이터 보며 결정해야" 신중론도

케빈 해싯 미국 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 8일(현지시간) 미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 결정을 앞두고 제롬 파월 의장이 이번 회의에서 금리 인하에 대한 위원들의 이견을 잘 조율했다고 치켜세웠다. 동시에 '금리 인하'라는 기존 방향성을 재확인하며 파월 의장 역시 이에 동의할 것이라고 밝혔다.

금리 관련 "추가 인하 방향이 맞다"

해싯 위원장은 이날 CNBC 방송 인터뷰에서 "제롬 파월 의장이 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들을 잘 조율해낸 것 같다"며 이같이 말했다. 그러면서 "위원회 내 의견이 다양했는데 파월 의장이 이들을 잘 모아 선물시장이 이미 보여주고 있는 방향, 즉 '정답'으로 이끌어낸 것으로 보인다"고 덧붙였다.

Fed는 오는 9∼10일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 열고 기준금리 조정 여부를 결정한다. 현재 기준금리는 3.75∼4.00%다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 연방기금금리 선물시장은 12월에 기준금리가 25bp(1bp=0.01%포인트) 인하될 확률을 8일 기준 89.4%로 반영하고 있다.

마지막 통화정책회의를 앞두고 FOMC 위원들은 비둘기파(통화완화 선호)와 매파(통화긴축 선호)적 의견으로 양분됐다. 노동시장 둔화 우려 속에서 기준금리를 0.25%포인트 내릴 가능성이 높게 거론되지만, 인플레이션(물가상승) 우려가 해소되지 않은 만큼 복수의 반대표가 나올 거란 전망이 힘을 얻었다.

해싯 위원장은 또 "파월 의장도 저와 같은 견해를 갖고 있다고 본다"며 "금리는 아마도 추가로 조금 더 낮추는 게 맞다. 다만 데이터를 보면서 신중하게 진행해야 한다"고 기존 입장을 재확인했다. 해싯 위원장은 앞서 Fed에 이달 25bp 금리 인하를 촉구한 바 있다.

올해와 내년 Fed가 기준금리를 얼마나 인하할지에 대해 묻는 질문에는 "정부 셧다운 때문에 빠진 데이터가 많다. 곧 연달아 고용 지표가 발표될 예정"이라며 "실망스러울지 모르지만 중요한 것은 데이터를 지켜보는 일"이라고 신중한 태도를 취했다. 이어 "의장의 임무는 데이터를 지켜보고 필요한 조정을 하며 왜 그런 결정을 내리는지 설명하는 것"이라면서 "앞으로 6개월간 이렇게 하겠다고 미리 말하는 것은 무책임한 행동"이라고 덧붙였다.

"고물가 문제, 내년 해결 가능"

해싯 위원장은 '고물가'에 따른 국내 여론 악화와 관련해선 내년부터 가계 실질소득이 늘어나면서 해결될 수 있다는 자신감을 보였다. 앞서 스콧 베선트 미국 재무장관은 지난 7일 CBS 인터뷰에서 올해 미국 실질 국내총생산 성장률이 3% 수준으로 마무리될 것이라고 전망한 바 있다.

그는 "내년이 되면 팁과 초과근로에 대한 면세 정책 덕분에 이를 적용받은 사람들은 1600∼2000달러 정도의 추가 소득을 얻게 될 것"이라며 "이런 변화는 사람들이 지갑을 열어보며 '이 사람(트럼프 대통령)이 정말 나를 더 잘 살게 해주는구나'라고 말하게 될 것"이라고 말했다.

해싯 위원장은 또 AI 분야에서 일어나는 투자가 1990년대 컴퓨터 산업 호황이 만들어낸 '긍정적 공급 충격'을 다시 불러올 수 있다고 강조했다. 다만, 인플레이션은 모든 사람에게 해를 끼치므로 이런 기회를 활용할 때는 신중하게 접근해야 하며 인플레이션 수치를 계속 주시해야 한다는 입장도 덧붙였다.

"트럼프, AI 경쟁 승리 최우선 과제로 삼고 있어"

해싯 위원장은 트럼프 대통령이 미국 내 인공지능(AI) 산업 규제를 일원화하기 위한 행정명령을 예고한 데 대해 "대통령은 AI 경쟁에서 승리하는 것을 최우선 과제로 삼고 있다"고 설명했다.

이번 조치도 "AI 기업들이 게임의 규칙을 명확히 이해하도록 돕는 조치"라면서 "몇몇 주는 AI 기업을 숨도 못 쉬게 규제하려고 하고 그들이 작은 실수를 하면 막대한 벌금을 부과하려 한다. 방만한 재정 운영으로 파산으로 가는 주 정부들이 AI 기업에서 돈을 뜯어내려는 것"이라고 지적했다.





한편, 차기 Fed 의장 후보로 거론되는 해싯 위원장은 케빈 워시 전 Fed 이사, 크리스토퍼 월러 Fed 이사, 미셸 보먼 Fed 이사 등 다른 후보군을 언급하며 "대통령은 누구를 선택하든 좋은 선택이 보장된 상황"이라며 "만약 그 선택이 내가 된다면 기쁘게 대통령의 일을 도울 것"이라고 밝혔다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

