국민의힘, '성희롱 의혹' 장경태 윤리위 제소…"맞고소 후안무치"

국민의힘이 8일 성추행 의혹을 받는 장경태 더불어민주당 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소했다.
국민의힘 중앙여성위원장인 서명옥 의원과 최수진·한지아 의원은 이날 오후 국회에 '국회의원 장경태 징계안'을 제출한 뒤 기자들과 만나 "하루빨리 윤리위를 구성해 가장 첫 번째 안건으로 장 의원에 대한 안건이 상정되길 바란다"고 말했다.
최 의원은 "국회는 무엇보다도 국회법에 의해 품위 유지가 중요하다"며 "의원으로서 이미지를 훼손시키고 윤리적인 문제가 심각하다고 생각돼서 윤리위에 회부하게 됐다"고 전했다.
서 의원은 "장 의원 사건이 보도된 지 14일째이고, 여당 내에서 윤리 감사가 진행된 지 10일 지났는데도 결과가 안 나온다"며 "국민은 하루빨리 감찰 결과, 경찰 수사 결과가 나오길 기대한다"고 했다.
장 의원이 피해자를 무고 혐의로 맞고소한 것에 대해 서 의원은 "정말 후안무치하고 적반하장"이라며 "장 의원은 이 안에 대해 솔직하게 피해자에게 사과하고 여당 내 윤리 감찰을 공정하게 받고 수사에 임해주길 간곡히 부탁한다"고 강조했다.
앞서 국회 여성 비서관 A씨는 지난달 25일 장 의원을 강제추행 혐의로 고소했다. A씨는 지난해 10월 여의도의 한 식당에서 장 의원에게 추행을 당했다고 주장한 것으로 전해졌다.
이에 장 의원은 관련 보도에 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 "진실은 안중에도 없고 정치인 장경태를 음해하려는 의도가 다분한 표적 보도"라며 "반드시 무고를 밝혀내겠다"고 했다.
문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
