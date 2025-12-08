국민의힘, '성희롱 의혹' 장경태 윤리위 제소…"맞고소 후안무치"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민의힘이 8일 성추행 의혹을 받는 장경태 더불어민주당 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소했다.

더불어민주당 장경태 의원이 지난 3일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 성추행 의혹과 관련해 이해충돌을 이유로 법사위 퇴장을 요구하는 국민의힘 신동욱 의원의 발언에 항의하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 중앙여성위원장인 서명옥 의원과 최수진·한지아 의원은 이날 오후 국회에 '국회의원 장경태 징계안'을 제출한 뒤 기자들과 만나 "하루빨리 윤리위를 구성해 가장 첫 번째 안건으로 장 의원에 대한 안건이 상정되길 바란다"고 말했다.

최 의원은 "국회는 무엇보다도 국회법에 의해 품위 유지가 중요하다"며 "의원으로서 이미지를 훼손시키고 윤리적인 문제가 심각하다고 생각돼서 윤리위에 회부하게 됐다"고 전했다.

서 의원은 "장 의원 사건이 보도된 지 14일째이고, 여당 내에서 윤리 감사가 진행된 지 10일 지났는데도 결과가 안 나온다"며 "국민은 하루빨리 감찰 결과, 경찰 수사 결과가 나오길 기대한다"고 했다.

장 의원이 피해자를 무고 혐의로 맞고소한 것에 대해 서 의원은 "정말 후안무치하고 적반하장"이라며 "장 의원은 이 안에 대해 솔직하게 피해자에게 사과하고 여당 내 윤리 감찰을 공정하게 받고 수사에 임해주길 간곡히 부탁한다"고 강조했다.

앞서 국회 여성 비서관 A씨는 지난달 25일 장 의원을 강제추행 혐의로 고소했다. A씨는 지난해 10월 여의도의 한 식당에서 장 의원에게 추행을 당했다고 주장한 것으로 전해졌다.





이에 장 의원은 관련 보도에 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 "진실은 안중에도 없고 정치인 장경태를 음해하려는 의도가 다분한 표적 보도"라며 "반드시 무고를 밝혀내겠다"고 했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

