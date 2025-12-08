본문 바로가기
11월 전국 아파트 상승거래 비중 45.3%…서울·울산·전북 등 상승[부동산AtoZ]

한진주기자

입력2025.12.08 10:25

전국 상승거래 비중 10월 대비 소폭 감소
수도권 상승거래 비중 줄었지만 서울만 상승
울산 49.2%·전북 49.0%·부산 47.5% 등 올라

지난달 전국 아파트 매매거래 중 상승거래 비중이 45.3%로 집계됐다. 전국 기준 10월 대비 비율은 하락했지만 서울과 울산·전북 등에서는 증가했다.


11월 전국 아파트 상승거래 비중 45.3%…서울·울산·전북 등 상승[부동산AtoZ]
8일 직방이 국토부 매매 실거래가 자료를 분석한 결과 지난달 전국 아파트 매매 거래 중 상승거래 비중은 45.3%로, 보합거래는 14.1%, 하락거래는 40.7%였다. 상승거래 비중은 전월(46.6%) 대비 하락했다.


수도권(서울·경기·인천)의 상승거래 비중은 45.4%로, 10월(47.6%) 대비 낮아졌다. 보합거래 비중은 전월 대비 소폭 늘었고, 하락거래 비중도 함께 확대되면서 매수세 강도가 약화됐다.


서울의 경우 지난달 상승거래 비중이 10월(52.2%)보다 높은 54.1%로 집계됐다. 수도권에서 유일하게 상승 비중이 확대됐다. 10·15 부동산 대책 이후 매수 심리가 위축되며 전체 매매거래량은 감소했지만, 영등포·마포·동작구 등 도심권을 중심으로 상승거래가 이어지면서 상승거래 비중 확대를 견인했다.


강남권(강남·서초·송파)의 상승거래 비중은 10월 64.1%에서 11월 60.7%로 3.4%p 낮아졌다. 규제 이후 수요자들의 관망 흐름이 일부 반영되었지만 강남권 고가 아파트 시장이 여전히 가격 방어력을 갖추고 있음을 시사한다.


11월 수도권 아파트 매매 상승, 하락거래 비중. 직방 제공

경기와 인천은 상승거래 비중이 약화되거나 정체되고 있다. 경기는 10월 45.7%에서 11월 44.2%로, 인천은 43.6%로 전월과 동일하다. 두 지역 모두 보합과 하락거래 비중은 소폭 증가한 것으로 나타났다. 특히 경기는 일부 지역이 규제지역으로 묶이면서 매매 시장이 다소 소강상태를 보이고 있고, 비규제지역에서도 매수자들의 신중한 태도가 확인되고 있다.


지방의 경우 상승거래 비중은 전월(45.4%)과 비교해 45.2%로 소폭 하락했다. 11월 하락거래 비중은 42.3%, 보합거래 비중은 12.4%를 차지하며 전반적으로 큰 변동 없이 균형을 이루는 모습이다.


지방에서는 울산 49.2%, 전북 49.0%, 부산 47.5%, 대전 46.9%, 대구 45.7% 등 순으로 상승거래 비중이 높았다. 울산은 최근 조선업 회복으로 지역경제가 살아나는 흐름 속에 주택시장 또한 상승세를 보이고 있다. 울산의 11월 거래건수(1121건) 중 552건이 종전보다 높은 가격에 거래됐다. 전북은 지역 내 신규공급 부족으로 최근 청약시장과 아파트 매매거래 시장까지 상승흐름을 이어가는 모습이다. 11월 거래(1401건) 중 687건이 상승 거래였다.


11월 비수도권 아파트 매매 상승, 하락거래 비중. 직방 제공

전국 아파트 거래량이 전반적으로 소강상태를 나타내고 있으며, 수도권은 도심과 강남권을 중심으로 현금 유동성이 풍부한 실수요자들이 틈틈이 매수에 나서면서 일부 단지에서는 신고가 거래가 이어지고 있다. 강한 상승 압력은 완화된 모습이지만, 매도자들이 호가를 쉽게 낮추지 않는 분위기 속에서 거래가는 하방 경직성을 유지하며 가격대는 여전히 상단에서 유지되는 흐름을 보인다.


김민영 직방 빅데이터랩실 매니저는 "11월 주택시장은 상승거래 비중이 소폭 낮아졌지만 수도권 도심과 일부 지방 광역시는 국지적 거래 활력 속에 상승 흐름을 이어간 반면, 외곽 지역과 중소도시는 보수적인 매수 기조가 유지되고 있다"며 "공급 여건, 입지 경쟁력, 산업 기반 등 지역별 환경에 따라 시장 반응이 달리 나타나는 흐름으로 해석되며, 향후에도 이러한 지역별 차별화 양상은 이어질 전망"이라고 설명했다.

11월 전국 아파트 상승거래 비중 45.3%…서울·울산·전북 등 상승[부동산AtoZ]



한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

