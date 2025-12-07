내일 아침 최저 기온 -5도…급격한 기온 변화 대비해야

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

건조한 대기…화재 유의 필요

월요일인 8일 아침 최저 기온이 최대 -5도까지 떨어질 것으로 전망된다. 평년 기온과 비슷한 날씨가 이어지겠지만, 아침 최저 기온은 0도 이하로 떨어질 수 있어 급격한 기온 변화에 대비해야 한다.

절기인 대설(大雪)인 7일 서울 남산을 찾은 시민이 겉옷을 들고 이동하고 있다. 연합뉴스

7일 기상청에 따르면 8일 아침 최저 기온은 -5도에서 7도, 최고 기온은 4도에서 11도로 예보됐다. 서울의 아침 최저기온은 0도, 최고기온은 5도다. 수도권과 강원도는 대체로 맑겠다. 충청권은 오전부터, 남부지방과 제주도는 오후부터 맑아질 것으로 보인다.

9일 최저기온은 -8도부터 2도, 최고 기온은 4도부터 11도가 되겠다. 9일은 전국이 대체로 맑겠고, 수도권과 강원도는 오후부터 가끔 구름이 많겠다.





대기는 당분간 동해안을 중심으로 매우 건조하고, 바람이 강할 전망이다. 바람이 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있어 각종 화재를 조심해야 한다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

