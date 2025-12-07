"산불 내지 마세요" … 창원특례시, 도내 시·군과 산불예방 캠페인 참여

산불감시원·산림조합·소방 등
300여명 함께 예방 홍보 펼쳐
경남 창원특례시는 대형 산불을 예방하고 시민들의 산불 경각심을 높이기 위해 본청과 5개 구청, 소방서가 합동으로 산불예방 캠페인을 실시했다.
지난 6일 이뤄진 캠페인은 경남도 내 전 시·군, 소방서 및 유관기관이 동시에 참여해 진행된 행사로, 창원시는 의창구 정병산, 성산구 대암산, 마산합포구 월영광장, 마산회원구 봉암수원지, 진해구 청룡사 약수터 일원에서 산림 부서 공무원, 창원소방본부, 창원시산림조합, 산불감시원 등 300여명이 참여해 대대적인 산불예방 홍보 활동을 펼쳤다.
또한 산 연접 마을 대상 '찾아가는 산불홍보'를 위해 총 65개 마을을 선정해 산불 예방 활동을 한 데 이어 독가촌·화목보일러 사용 농가를 직접 찾아가 홍보 리플릿, 화목 보일러 사용 안전 수칙 등 산불예방 안내자료를 배부했다.
곽영주 산림휴양과장은 "산 연접지 불법소각, 논·밭두렁 태우기, 화목보일러 재처리 미확인, 담뱃불 등 작은 부주의가 대형 산불로 이어질 수 있다"며 "시민 여러분의 적극적인 관심과 협조가 무엇보다 중요하다"고 당부했다.
