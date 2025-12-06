김한수 전 배재대 부총장, 자치분권연구소 '교육자치위원장' 선임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 14일 오후 3시 목원대서 '교육자치위원회'공식 출범



교육을 독립된 분권 영역으로 전면화하는 첫 시도



한병도·강득구 국회의원 축사… 강민정·고민정 초청강연 진행

AD

김한수 전 배재대 부총장이 자치분권연구소 '교육자치위원장'에 선임됐다.

자치분권연구소가 한국 사회에 새로운 분권 의제를 제시하기 위한 '교육자치위원회'를 오는 14일 오후3시 목원대학교 사범관(U408)에서

공식 출범한다.

행정자치·재정분권 중심으로 다뤄져 왔던 기존 분권 논의를 넘어, 교육을 독립된 분권 영역으로 전면화하는 첫 시도라는 점에서 의미가 크다.

교육자치위원장에는 지역 교육계와 학계에서 활동해 온 김한수 전 배재대학교 부총장이 선임됐다.

연구소는 "김한수 위원장이 그동안 교육철학, 학교 현장, 지방교육 거버넌스 전반에 걸쳐 축적해 온 경험이 교육자치의 비전을 설계하는 데 중요한 역할을 할 것"이라고 밝혔다.

출범식 1부는 정치권의 주요 인사들이 참여해 교육자치의 필요성에 힘을 싣는다. 한병도 국회의원과 강득구 국회의원이 축사에 나서 교육의 방향과 우선순위를 지역과 시민이 함께 결정해야 한다는 시대적 요구를 강조할 예정이다.

또한 장철민 국회의원, 한창민 국회의원, 허태정 전 대전시장 등이 참석해 교육자치위원회 출범을 축하하고 인사말을 전하며, 교육자치가 지역사회 변화와 직결된 중요한 정책 과제임을 언급할 계획이다.

2부 초청강연에는 강민정 전 국회의원이 '교육감(청)의 새로운 역할'을 주제로 학교자치, 교사 전문성, 교육청의 책임 재정립 등 교육자치 실현을 위한 구조적 과제를 분석한다.

이어 고민정 국회의원이 '교육정책의 과제'를 통해 학생의 삶·학부모의 불안·교사 업무환경 등 현장의 목소리에서 출발하는 교육정책의 변화 방향을 제시하며 교육자치가 가져올 정책적·사회적 파급효과를 설명할 예정이다.

위원장에 선임된 김한수 전 배재대 부총장은 "지방분권은 행정과 재정의 영역에서는 진전돼 왔으나, 교육만큼은 여전히 중앙집중적 구조에 머물러 있다"며 "이번 출범은 교육을 '분권의 마지막 과제'로 새롭게 제기하는 첫걸음"이라고 강조했다.





AD

이어 "교육자치위원회가 지역의 교육철학을 세우고, 시민·학교·지방정부가 함께 참여하는 새로운 교육 모델을 만들어갈 것"이라고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>