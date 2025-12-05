광주시 도척스포츠타운, 다목적체육관 증축으로 새 단장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주시 도척면, 5개 단체 합동 송년회 성료

경기 광주시 도척면은 5일 도척스포츠타운에서 '도척스포츠타운 제막식'과 '도척면 5개 단체 합동 송년회'를 연이어 개최하며 한 해를 뜻깊게 마무리했다.

광주시 도척면이 5일 도척스포츠타운에서 '도척스포츠타운 제막식'을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

제막식은 도척면 체육회 주최·주관으로 열렸으며 방세환 시장을 비롯해 시의회 의장 및 시·도의원, 지역 기관·단체장 등 내외빈 150여 명이 참석해 새롭게 단장한 도척스포츠타운의 출발을 축하했다.

올해 새롭게 조성된 도척스포츠타운은 규격 축구장 1면과 풋살장 등 주요 시설을 정비하고 테니스장·족구장·씨름장·게이트볼장을 비롯한 다양한 생활체육 기반시설을 재정비했다.

특히, 체육관은 5층 718㎡를 증축해 총면적 2654㎡ 규모의 다목적체육관으로 탈바꿈하며 지역 대표 생활체육 거점으로 거듭났다.

이어 열린 합동 송년회는 도척면 5개 단체(이장협의회, 주민자치위원회, 새마을남녀지도자협의회, 지역사회보장협의체)가 공동 주최·주관해 마련됐다. 행사는 제21대 대통령 선거 안정적 운영, 제27회 도척면민의 날 성공 개최, 제54회 시민의 날 행복부 종합 3위 달성 등 올 한 해 도척면이 이룬 주요 성과를 돌아보는 시간으로 채워졌다.





고형근 면장은 "도척면 체육회와 각 단체의 헌신적 협력이 있었기에 한 해를 안정적이고 성공적으로 마무리할 수 있었다"며 "앞으로도 지역 발전을 위해 지속적으로 함께 노력하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

