"원룸에 갇혀있다" 신고 받고 갔더니…이집도 저집도 성매매 현장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

감금 신고를 받고 출동한 경찰이 현장에서 성매매 영업 정황을 포착해 수사에 나섰다.

5일 광주 서부경찰서에 따르면 전날 오후 7시 46분께 서구 쌍촌동 한 원룸에서 "돈을 준다는 남자를 따라 방에 들어왔다가 갇혀 나가지 못하고 있다"는 여성의 112 신고가 접수됐다.

신고자가 발신번호표시제한으로 전화를 걸고 정확한 세대를 특정하지 않은 탓에 경찰은 건물 전체 세대를 순차적으로 개방하며 확인 작업을 진행했다.

이 과정에서 일부 세대에서 성매매가 이뤄진 것으로 보이는 정황을 확인했다.

현장에서는 포주로 추정되는 40대 남성 A씨와 20대 여성 B씨가 적발됐다.

경찰은 두 사람으로부터 성매매 알선 및 종사 여부에 대한 진술을 확보한 것으로 전해졌다.

또 같은 건물의 다른 세대에서도 성매매에 종사한 것으로 추정되는 여성들 2∼3명이 발견되면서 경찰은 해당 건물에서 성매매가 조직적으로 운영된 것으로 보고 있다.

현장에서 별다른 부상자는 발견되지 않았고 폭행 등 물리적 충돌도 없었던 것으로 확인됐다.





AD

경찰은 사건 경위와 성매매 알선 규모, 추가 가담자 여부 등을 조사해 A·B씨를 성매매 알선 등 혐의로 입건할 방침이다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>