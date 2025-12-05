"먹방해도 되겠어"…교실 들어온 사슴, 시험지 '질겅질겅'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

中 쓰촨성 한 학교서 촬영

학교 마스코트, 평소 자유롭게 돌아다녀

중국 쓰촨성의 한 학교 교실에 사심이 들어와 시험지를 먹고 있다. SNS 캡처

중국 쓰촨성의 한 학교에서 마스코트 사슴이 교실에 들어가 시험지를 먹는 장면이 포착돼 화제다.

지난 3일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 지난달 3일 중국 쓰촨성 소재 학교의 교실에 사슴 한 마리가 조용히 침입해 시험지를 뜯어먹는 모습이 학생들에 의해 촬영됐다.

학생들이 찍은 영상 속에서 사슴은 책상 위에 놓인 A4용지 묶음을 질겅질겅 씹어 먹고 있었다. 해당 사슴은 이 학교의 공식 마스코트로, 평소 교정을 자유롭게 돌아다니는 것으로 알려졌다.

학교 관계자는 "사슴은 온화한 성격을 가지고 있으며, 학생들이 좋아해서 먹이를 주거나 함께 사진을 찍기도 한다"고 설명했다.





전문가들은 사슴의 이번 행동에 대해 종이의 기본 원료인 식물성 섬유가 사슴의 평소 식단과 유사하고, 교실 환경에 익숙하기 때문으로 분석했다. 다만 길들여진 동물이라도 수업 방해나 갑작스러운 소음으로 놀라는 경우 우발적 피해가 발생할 수 있어 제한된 활동 구역을 마련해야 한다고 조언했다.





