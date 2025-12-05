창원특례시, 시정발전 기여한 6개 팀 11월 우수공무원 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원특례시는 5일 시청 시정회의실에서 11월 이달의 우수공무원 표창 수여식을 열고 맡은 직무에서 탁월한 성과를 내어 시정발전에 기여한 6개 팀에 표창장을 수여했다.

창원특례시, 11월 ‘이달의 우수공무원’ 선정.

AD

이번에 선정된 우수공무원은 ▲ 창원시 여성친화도시 재지정 달성에 기여한 '여성가족과 여성정책팀' ▲ 공유재산의 적재적소 활용 방안을 적극적으로 모색한 '공유재산경영과 공유재산정책운용팀' ▲ 제25회 마산가고파국화축제의 특색 있는 축제장 조성에 기여한 '관광과 축제팀'이다.

또한 ▲ 창원시 공공건축사업 총괄관리 계획 수립을 위해 노력한 '공공시설기획과 공공시설기획팀' ▲ 전국 주민자치 우수사례 공모전 최우수상 수상에 기여한 '의창구 봉림동 총무팀' ▲ 민간 직장어린이집 소재지 변경 인가 지원 및 규제 애로 해소를 위해 적극적으로 노력한 '성산구 가정복지과 보육팀' 등 총 6개 팀이 우수공무원으로 선정됐다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "대시민 행정서비스 향상을 위해 맡은 바 업무에 최선을 다하는 직원들의 노고에 감사드린다. 앞으로도 시정 발전에 기여하는 직원들을 지속해서 발굴해 적극적으로 보상할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





AD

한편, 창원시는 올해 우수공무원 6명 및 27개 팀을 발굴해 성과 중심의 조직문화를 확산하고, 적극 행정 및 협업 분위기를 강화하는 데 힘쓰고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>