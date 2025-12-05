軍, '대북전단 살포' 의혹 국군심리전단 대상 조사나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李대통령 "내란행위 방치하면 재발"

국방부가 상급부대에 보고 없이 대북전단 살포 작전을 진행했다는 의혹을 받는 국군 심리전단을 대상으로 사실관계 조사에 착수했다.

5일 군에 따르면 국방부 조사본부는 최근 전·현직 국군심리전단장(대령)을 불러 해당 의혹에 대한 조사를 실시하는 한편, 최전방 소재 심리전단 부대를 찾아 현장 조사를 실시했다.

앞서 한 언론은 국군 심리전단 출신 한 병사와의 인터뷰를 통해 국군 심리전단이 2023년 10월부터 지난해 12월 초까지 상급 부대에 보고하지 않은 채 대북전단을 살포했다고 보도한 바 있다. 북한이 오물풍선 도발을 하기 전 부터 대북전단을 살포, 북한의 공격을 유도하려 했다는 취지다.

이재명 대통령은 사회관계망서비스(SNS)에 해당 기사를 공유하면서 "계엄 명분으로 전쟁을 개시하려고, 군대를 시켜 풍선까지 날려…"라며 "곳곳에 숨겨진 내란 행위를 방치하면 언젠가 반드시 재발한다"고 지적했다. 이에 안규백 장관도 진상조사를 지시한 것으로 알려졌다.





한편 국군심리전단은 라디오나 확성기, 전단 등을 통해 대북 심리작전을 담당하는 국방부 직할부대다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

