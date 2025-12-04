정성우 ㈜지맥스 대표이사, 제16회 동명대상 받다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산업·봉사 부문 영예, 수출기여 글로벌 강소기업 성장

제16회 동명대상 산업·봉사 부문 시상식이 4일 부산상공회의소에서 펼쳐졌다.

각계 주요 인사들과 학교법인 동명문화학원 강경수 이사장, 동명대 이상천 총장 등 아낌없이 박수를 보냈다. 수상자 정성우 ㈜지맥스 대표이사는 포상금으로 2000만원을 받았다.

이날 시상식에서 박형준 부산시장은 영상 축사를 했으며 안성민 부산광역시의회 의장, 김석준 부산시교육감, 양재생 부산상공회의소 회장 등이 현장에서 축사했다.

제16회 동명대상 산업·봉사부문 시상식이 진행되고 있다.

AD

손영신 부산일보 사장, 오상준 국제신문 총괄본부장, 김호진 KNN 부사장, 김동현 부산MBC 본부장, 박진현 KBS부산총국장, 손대진 BNK부산은행 부행장 등이 동명대상 역대 수상자 등과 함께 자리했다.

동명대 AMP에서는 총동문회장 방동욱 ㈜미래공조시스템 회장, 12기 이준석 와이제이코리아 대표, 박진성 진성부동산 대표, 11기 마점래 ㈜엠오티 회장 등도 참석했다.

정도경영, 협력의 경영이념으로 부산지역 산업 활성화에 기여한 정성우 대표이사는 지난해 매출액 1115억원 중 해외 매출이 520억원에 달할 정도로 ㈜지맥스를 한국을 대표하는 글로벌 강소기업으로 키웠다.

부산에서 15번째로 아너소사이어티에 가입해 최근까지 부산 아너소사이어티 회장을 역임했다. 13년간 중소기업융합 부산연합회 회장 등 임원을 역임했으며 2025년 중소기업 융합대전 금탑산업훈장, 2025년 부산예술문화단체 부산예술 공로상, 2024년 나눔국민 대상 보건복지부 장관 표창, 2022년 중소벤처기업부장관 표창, 2021년 지역사회복지 부산광역시장 표창 등을 받았다.





AD

동명대상은 2008년 부산시와 부산상의, BNK부산은행 등 각계가 공동 제정한 부산을 대표하는 공익 포상이다. 우리나라 수출과 산업화, 근대화를 주도한 옛 향토기업 동명목재 고(故) 동명(東明) 강석진 회장(동명문화학원 설립자)의 뜻을 기려 부산 지역사회 발전에 공적을 쌓은 인사를 시상한다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>