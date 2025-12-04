김경훈 오픈AI코리아 대표 "韓 기업 AI 전환 최적 파트너 될것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김경훈 오픈AI코리아 대표 취임 첫 간담회

"한국서 3명 중 1명 업무에 챗GPT 활용"

"챗GPT, 결정·판단 도와주는 일상 조언자"

"인공지능(AI)의 긍정적인 경제적 효과는 기업의 AI 전환을 통해 가장 크게 실현될 수 있다. 오픈AI코리아가 국내 기업들의 AI 전환을 돕는 최적의 파트너가 되겠다."

김경훈 오픈AI코리아 대표가 4일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 취임 후 첫 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 노경조 기자

김경훈 오픈AI코리아 대표는 4일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 취임 후 첫 기자간담회를 열고, 챗GPT 출시 3년 이후 나타난 AI 도입 현황을 소개하며 이같이 밝혔다.

김 대표는 "전 세계 챗GPT 일일 메시지는 지난해 6월 4억5000건에서 올해 6월 26억3000건으로 약 6배 증가했다"며 "챗GPT가 AI의 일상화를 이끌고 있다"고 말했다.

국내에서는 업무 목적의 활용이 상대적으로 두드러졌다. 문서나 계약서 번역, 이메일 작성 등 업무 용도로 사용하는 비율이 29%를 차지했고, 과업 수행을 위한 방법 조언이 21%로 뒤를 이었다. 전 세계적으로는 운동·건강, 생활 정보, 학습 조언, 창의적 아이디어 제안 등의 실용적인 조언(29%)을 위해 사용하는 비중이 높았다.

김 대표는 "현재 전 세계에서 매주 8억명 이상이 챗GPT를 사용해 AI의 효용을 체감하고 있고, 100만개가 넘는 기업이 오픈AI 기술을 도입해 AI 전환을 추진하고 있다"며 "직원들이 챗GPT 사용에 이미 익숙한 만큼 기업용 챗GPT 엔터프라이즈의 파일럿 기간이 짧아지고 AI 전환이 빠르게 이뤄질 수 있다"고 강조했다.

이날 간담회에는 GS건설과 LG유플러스가 참석해 실제 AI 도입 사례를 소개했다. GS건설은 사내 챗GPT 엔터프라이즈를 배포하고 다양한 AI 활용 사례를 조직 전반으로 공유해 업무 혁신을 추진하고 있다고 했다.





LG유플러스는 오픈AI 테크놀로지를 활용해 오는 16일 에이전틱 콜봇 스탠더드를 선보이고, 내년 상반기에는 에이전틱 콜봇 프로를 출시한다는 계획이다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

