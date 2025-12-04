한국인 최애 생성형AI, 퍼플렉시티·에이닷 2,3위…1위는 바로 그것

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

와이즈앱·리테일 분석 11월 사용자 1위 챗GPT, 2위 퍼플렉시티, 3위 에이닷

챗GPT, 퍼플렉시티, 그록 AI, 익시오, 클로드 앱 사용자 수 역대 최대 기록

실시간 앱·결제 데이터 기반 시장·경쟁사 분석 솔루션 와이즈앱·리테일은 4일 주요 생성형 인공지능(AI) 앱의 월간 활성 사용자 수(MAU)를 조사해 발표했다.

와이즈앱·리테일이 한국인 스마트폰 사용자를 표본 조사한 결과, 2025년 11월 한국인이 가장 많이 사용한 생성형 AI 앱은 '챗GPT(ChatGPT)'로 MAU(월간활성사용자) 2162만 명을 기록했다. 그 뒤를 이어 퍼플렉시티(Perplexity) 184만 명, 에이닷 180만 명, 뤼튼 162만 명, 그록(Grok) AI 98만 명, 익시오(ixi-O) 54만 명, 클로드(Claude) 48만 명, 구글 제미나이(Google Gemini) 42만 명, 마이크로소프트 코파일럿(Microsoft Copilot) 30만 명, 딥시크(DeepSeek) 27만 명 순으로 나타났다.

지난 11월, 앱 출시 이후 역대 최대 사용자 수를 기록한 생성형 AI는 챗GPT, 퍼플렉시티, 그록 AI, 익시오, 클로드인 것으로 조사됐다.





이번 조사는 실시간 앱·결제 데이터 기반 시장/경쟁사 분석 솔루션 와이즈앱·리테일이 한국인 안드로이드와 iOS 스마트폰 사용자 표본 조사로 실시했다. 생성형 AI 앱은 정보 검색, 텍스트, 이미지 등의 콘텐츠를 생성하거나 개인 비서 역할을 수행하는 대화형 AI 서비스를 기준으로 전용 앱이 있는 경우를 대상으로 선정했으며, 사진 촬영, 메모, 번역 등 특정 기능에 특화된 앱은 제외했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

