충남 남부 상공회의소 설립, 지역 경제 플랫폼 구축

대전 중심 구조 탈피 시도…8개 시군, 산업정책·기업지원 체계의 독립성 확보 전망

충남 남부권이 대전 중심의 기존 경제지원 체계를 벗어나기 위한 상공회의소를 분할 요청해 지역 산업정책·기업지원·투자전략 전반이 충남 중심 체계로 재편될 것으로 전망된다.

5일 아시아경제 취재를 종합하면 충남 남부권 공주·보령·논산·계룡·금산·부여·서천·청양 등 8개 시군이 독자적인 상공회의소 설립을 위한 분할승인 요청서를 지난 4일 대전상공회의소에 제출해 내년 2월에 열리는 정기의원총회에서 안건으로 상정된다.

충남 남부권은 행정적으로 충남도에 속하지만 경제 지원 체계는 대전상공회의소 관할 아래 놓여 있다.

이로 인해 지역 산업 구조와 맞지 않는 지원이 반복되고, 농축산업·해양산업·전통 제조업·관광산업 등 지역 기반형 산업에 대한 맞춤형 정책 적용이 쉽지 않았다는 지적이다.

상공회의소 분할이 승인되면 남부권은 독립 상공회의소를 통해 자체 산업정책을 설계할 수 있는 조직적 기반을 갖추게 되고, 이는 중장기적으로 충남도청의 경제정책과 지역 기업지원 체계가 유기적으로 연결되는 결과를 가져올 것으로 전망된다.

특히 충남도는 최근 농생명산업, 수산식품 클러스터, 관광·문화산업, 스마트팜 단지 등 남부권 중심의 프로젝트를 적극 추진하고 있다.

상공회의소 설립되면 이 사업들과 연결되는 기업 컨설팅·산업분석·인력양성·투자유치 기능을 현장에서 직접 수행할 수 있어 정책 집행의 효율성이 크게 개선될 것으로 보인다.

대전상공회의소는 그동안 대전 중심의 도시형 산업 구조를 기준으로 한 교육·컨설팅·판로지원이 주로 이뤄지면서 충남 남부권 농식품, 해양·항만, 관광 산업 등 지역 특화 분야는 상대적으로 소외돼 왔다는 지적이다.

이에 상공회의소 설립추진위원회는 지난 3월 공식 출범한 후 설립 로드맵 마련, 법적 검토, 조직 설계, 기업 의견 수렴 등을 거쳐 11월 비전선포식을 갖고, 이 달에 대전상공회의소와 실무 협의를 진행했다.

김중윤 설립추진위원장은 "충남남부상공회의소는 단순히 새로운 조직이 아니라, 충남 남부권 8개 시군 기업들의 성장과 발전을 함께 고민하고 지원하는 든든한 동반자가 될 것"이라며 "지역 경제 자립의 원년을 함께 열어가겠다"고 밝혔다.





지역 경제계는 내년 2월 대전상공회의소 정기의원총회를 충남 남부권 경제권 재편의 첫 관문으로 바라보고 있다. 분할 승인 여부에 따라 충남 남부권이 대전 중심 체제에서 벗어나 충남 주도의 독립 경제정책 체계로 전환할 수 있을지 관심이 집중되고 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

