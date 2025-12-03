AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정례회 중에도 멈추지 않은 나눔 참여

김천시의회(의장 나영민)는 12월 1일 의회 전정에서 '희망 2026 나눔 캠페인'에 참여하며 지역사회에 따뜻한 겨울 메시지를 전했다.

김천시의회, 연말 이웃돕기 앞장서다

AD

제256회 제2차 정례회 일정 속에서도 나영민 의장을 포함한 의원들은 모금 활동에 적극적으로 동참해 연말 취약계층 지원에 힘을 보탰다.

이번 캠페인은 지역 내 어려운 이웃들의 겨울나기를 돕기 위한 대표적인 민관 협력 모금 운동으로, 시의회의 참여는 지역사회 연대 강화에 의미를 더했다.

나영민 의장은 "경기침체와 물가상승으로 취약계층의 겨울이 더욱 편해질 수 있다"며 "시민 여러분께서도 작은 정성을 보태 따뜻한 공동체를 만들어 주시길 바란다"고 전했다. 이어 "김천시의회는 앞으로도 지역과 함께하는 나눔 실천을 지속해 나가겠다"고 강조했다.





AD

김천시의회는 이번 캠페인을 계기로 사회공헌 활동을 확대해 복지 사각지대 해소와 나눔 문화 확산에 적극적으로 나설 계획이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>