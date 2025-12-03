중등도 이상 수면무호흡증, 뇌 미세출혈 위험 2배 ↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중장년층 1441명 8년간 반복 추적조사 분석

중등도 이상의 수면 무호흡이 정상 수면 시보다 뇌 미세출혈의 위험을 두배 이상 높이는 것으로 나타났다.

질병관리청

AD

질병관리청 국립보건연구원은 이같은 내용의 연구 결과를 2일 발표했다. 이번 연구는 국립보건연구원이 추진하는 한국인유전체역학조사사업(KoGES)의 지역사회기반 안산 코호트를 통해 진행됐다. 연구팀은 노화 심층조사사업 참여자 중 중장년층 1441명을 8년간 추적해 수면 무호흡의 중증도가 뇌 미세출혈 발생에 미치는 영향을 분석했다.

수면무호흡증은 잠자는 동안 호흡이 멈추거나 약해지는 현상이다. 호흡 장애가 시간당 얼마나 반복되는지에 따라 경증, 중등도, 중증으로 분류한다. 뇌 미세출혈은 뇌 속의 작은 혈관이 손상되어 출혈이 발생하는 것이다. 뇌졸중 등 뇌혈관 질환의 주요 위험요인으로 알려져 있다.

연구 결과에 따르면 중등도 이상의 폐쇄성 수면무호흡증을 가진 사람은 수면무호흡증이 없는 사람과 비교해 뇌 미세출혈이 발생할 위험이 약 2.14배 증가하는 것으로 나타났다. 반면 경증 수면무호흡증에서는 위험 증가가 관찰되지 않았다. 이번 연구 결과는 국제학술지 JAMA Network Open에 게재됐다.

이러한 결과는 뇌혈관질환 발생 위험과 관련된 유전자 보유 여부와는 상관없는 것으로 나타나, 수면무호흡증 자체가 뇌 미세출혈 발생 위험을 높이는 독립적인 위험 요인임이 확인됐다.

이에 따라 뇌혈관 건강을 위해 수면무호흡증 관리가 필요하단 제언이 나온다. 수면 중 심한 코골이나 숨이 잠시 멈추는 듯한 현상, 낮 동안 과도한 졸림이 빈번하게 나타난다면 전문의를 통해 정확한 진단을 받고 적극적으로 치료할 필요가 있는 것이다. 신철 고려대 의과대학 명예교수는 "이번 연구는 8년간의 장기 추적을 통해 수면무호흡이 뇌혈관 건강에 미치는 부정적 영향 및 인과적 해석을 보여준 의미 있는 결과"라며 "수면무호흡이 뇌졸중 치료 전략의 중요한 축이 돼야 한다"고 했다.





AD

임승관 질병청장은 "이번 연구를 통해 뇌혈관 질환 예방을 위해 수면 건강을 체계적으로 관리해야 한다는 과학적 근거가 마련됐다"며 "수면무호흡증은 단순한 코골이나 수면 습관의 문제가 아니라 뇌혈관 건강을 위해 주의 깊게 관리해야 하는 질환으로 인식할 필요가 있다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>