동물원 담 넘어 사자 우리 들어간 10대 소년, 암사자 공격에 결국

사자에게 목 부위 공격받은 뒤 과다출혈로 사망

동물원 측 "불의의 사고, 안락사 고려 안해"

브라질 한 10대 소년이 안전 펜스를 넘어 사자 우리에 들어갔다가 암사자에게 공격당해 사망하는 사고가 발생했다. 1일(현지시간) AFP통신 등 외신은 브라질 주앙페소아에 위치한 한 동물원에서 최근 10대 소년 제르손이 사자 우리에 침입했다 암사자로부터 공격받아 사망했다고 보도했다.

브라질 10대 소년이 한 동물원에서 사자 우리에 침입했다가 암사자에게 공격당해 사망했다고 AFP 통신이 보도했다. 엑스

보도에 따르면, 제르손은 높이 6m 안전 펜스를 넘은 뒤 나무를 타고 우리 안으로 들어갔다. 당시 암사자는 유리 옆에 누워 있다가 마샤두가 안전 펜스를 넘어 나무를 타고 내려오는 걸 확인하고 곧장 달려가 마샤두를 땅으로 끌어 내렸다. 수풀에 떨어진 제르손은 자리에서 일어나려고 했지만, 암사자의 공격에 그대로 쓰러졌다. 사회관계망서비스(SNS)에 퍼진 현장 영상에선 관람객들이 "맙소사", "사자가 물었다" 등을 외치는 모습이 담겼다. 일부 영상에선 동물원 직원들이 소화기를 분사해 사자에게 겁을 준 뒤 제르손과 암사자를 떼어내는 모습이 담긴 것으로 전해졌다.

사고 이후 주앙페소아 당국은 제르손의 시신을 수습하기 위해 동물원을 폐쇄 조처했다. 부검 결과, 제르손은 사자에게 목 부위를 공격받아 과다출혈로 사망한 것으로 파악됐다. 제르손의 어머니는 아들이 조현병을 앓았다고 밝혔다. 그는 "아들은 (사회로부터) 제대로 된 보호를 받지 못해 소년원과 교도소를 16번이나 다녀오기도 했다"고 하소연했다. 제르손을 담당했던 아동보호 상담사는 "과거 제르손이 아프리카에 가서 사자 조련사가 될 것이라며 공항 펜스를 뚫고 들어가 숨은 적이 있다"며 "그는 5세 정도의 지능을 가지고 있었다"고 했다.





동물원 측은 이날 성명에서 "피해자의 가족에 애도를 표한다"면서도 "기술 기준을 충족하는 현행 보안 조처를 했지만, 남성이 불법 침입으로 이런 사태가 초래된 데 대해 유감스럽다는 점을 분명히 밝힌다"고 했다. 후속 보도에서 이 레오나라는 이름의 암사자는 사건 직후 높은 수준의 스트레스와 충격을 받은 것으로 보였으나, 다행히 별다른 이상 없이 건강한 상태로 원래 우리로 돌아갔다고 담당 수의사가 발표했다. 레오나는 이번 사건 외엔 공격적인 행동을 보이지 않았으며, 안락사는 고려되고 있지 않다고 동물원 측은 전했다. 수의사 등 전문가로 구성된 팀은 레오나가 일상생활로 돌아갈 수 있도록 정서적 안정을 되찾는 데 전념할 계획이다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

