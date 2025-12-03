한투 "日, 금리인상 시 엔화약세 진정…엔케리 청산 우려는 과도"

일본은행(BOJ)이 이달 기준금리를 인상할 경우 이른바 '다카이치 트레이드'에 따른 엔화 약세 압력은 진정될 것이란 분석이 나왔다. 최근 시장에서 제기되는 엔캐리 트레이드 청산 우려도 과도하다는 평가다.

문다운 한국투자증권 연구원은 3일 'BOJ가 인상한다면' 보고서에서 "지난 1일 우에다 가즈오 BOJ 총재가 오는 18~19일 회의에서 기준금리 인상의 장단점을 검토하겠다고 언급했다. 시장은 이를 금리 인상을 위한 명확한 시그널로 받아들였다"며 이같이 밝혔다. 달러당 156엔대에서 급락하던 엔화 환율은 해당 발언이 공개된 직후 154엔대로 하락했다.

문 연구원은 우에다 총재가 기준금리 인상을 서두르는 배경으로 급격한 엔화 약세를 꼽았다. 그는 "지난 10월 초 다카이치 사나에가 자민당 총재로 깜짝 당선된 이후 달러·엔 환율은 아베 신조 전 총리 당선 이후와 비슷한 궤적으로 상승세(엔화 가치 하락)"라며 "다카이치의 확장 정책이 아베노믹스와 방향은 같아도 강도는 다를 것임에도 불구하고 당시와 같은 엔화 약세 흐름은 과도한 측면이 있다"고 진단했다. 앞서 달러·엔 환율은 상방압력이 진정되지 않으며 160엔대에 가까워지기도 했다. 이에 우에다 총재 역시 환율이 인플레이션에 미치는 영향이 커졌음을 언급하며 과도한 엔화 약세를 경계하고 있다는 분석이다.

이에 따라 12월 회의에서 BOJ가 기준금리를 인상하면 이러한 다카이치 트레이드발 엔화 약세 압력은 진정될 것으로 전망된다. 문 연구원은 "원화 역시 엔화에 연동해 받았던 약세 압력이 진정될 가능성이 높다"고 전했다.

다만 이번 인상을 시작으로 BOJ가 연속 금리 인상에 나설 가능성은 제한적이라는 평가다. 급격한 엔화 강세에 따른 엔캐리 청산 우려도 과도하다고 봤다. 엔캐리 트레이드는 금리가 낮은 일본에서 상대적으로 낮은 이자로 엔화를 빌려 고금리 국가에 자산을 투자해 차익을 얻는 전략을 가리킨다. 이러한 포지션 청산을 위해 자산을 팔고 엔화를 사들이는 모습이 한 번에 나타날 수 있다는 시장 일각의 우려를 일축한 셈이다.

문 연구원은 "BOJ는 경기 및 인플레이션 흐름과 함께 내년 3~4월 노사 간 연례 임금 합의인 춘투 협상을 지켜본 이후 다음 인상을 타진할 가능성이 높다"며 "지금은 과도한 엔화 약세를 우려하며 기준금리 인상을 앞당기더라도 긍정적 인플레이션 사이클이 정착될 때까지 점진적인 속도의 인상 기조를 바꾸지는 않을 것"이라고 했다. 빠른 금리 인상은 다카이치 총리의 확장정책 기조와도 상충한다.





그는 "BOJ의 점진적 금리 인상과 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하로 미-일 금리차 축소 국면은 최소 2026년 말까지 서서히 이어질 것"이라고 전망했다. 이어 달러·엔 환율은 내년 4분기 달러당 140엔대 초반까지 점진적 하락세를 보일 것으로 예상했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

