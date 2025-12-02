본문 바로가기
보험업권, '생산적 금융' 활성화 논의…"규제 패러다임 전환해야"

최동현기자

입력2025.12.02 17:15

보험업권 생산적 금융 활성화 세미나 개최

생명보험협회가 손해보험협회와 '보험업권 생산적 금융 활성화 세미나'를 열고 보험업계가 수행할 역할과 향후 투자 활성화를 위한 과제를 모색했다고 2일 밝혔다.


이날 오후 3시 서울 종로구 소재 생명보험교육문화센터에서 진행된 세미나에는 김철주 생명보험협회장과 이병래 손해보험협회장 등이 참석했다. 이재석 삼정KPMG 상무와 노건엽 보험연구원 실장의 주제 발표와 이경희 상명대학교 교수를 좌장으로 하는 패널토론 등으로 구성돼 깊이 있는 논의가 이뤄졌다.


보험업권, '생산적 금융' 활성화 논의…"규제 패러다임 전환해야" 2일 서울 종로구 생명보험교육문화센터에서 열린 '보험업권 생산적 금융 활성화 세미나' 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. (윗줄 왼쪽부터) 이홍용 EY한영 상무, 정지영 신한라이프 상무, 송하영 삼성화재 상무, 윤선중 동국대 교수, 김지훈 손해보험협회 상무. (아랫줄 왼쪽부터) 노건엽 보험연구원 실장, 이경희 상명대 교수, 김철주 생명보험협회 회장, 이병래 손해보험협회 회장, 이동엽 금융위원회 보험과장, 이재석 삼정KPMG 상무. 생보협회
김철주 생명보험협회장은 환영사에서 "저성장·고령화·산업 전환의 거대한 물결 속에서 보험의 장기 자금이 국민의 노후와 안전을 지키는 데 그치지 않고 미래 성장동력을 키우는 생산적 투자로 흘러가야 한다"고 말했다. 그는 생산적 금융 확대 방안으로 보험사의 자산운용 역량 제고와 책임있는 투자문화 확립, 장기 수익성 및 변동성 완화를 동시에 추구하는 전략 수립, 과감한 정책지원과 규제의 정교한 정비 필요성을 제안했다.


이병래 손해보험협회장은 환영사를 통해 "장기자금의 안정적 공급원으로써 보험업계가 인공지능(AI), 반도체 등 미래산업의 육성을 지원할 수 있는 방안을 적극적으로 검토해야 할 시점에 이번 세미나가 매우 시의적절하고 중요한 계기가 될 것"이라며 "생산적 금융이라는 매개를 통해 보험업계와 실물경제가 동반 성장할 수 있도록 보험사의 유연한 자산운용을 위해 규제 패러다임 전환과 자본규제 완화 등의 지원책이 필수적이다"고 전했다.


첫 번째 주제 발표를 맡은 이재석 삼정KPMG 상무는 '자본의 흐름 전환 및 미래혁신성장을 위한 금융기관의 역할'을 주제로 발표했다. 그는 "한국경제가 구조적 저성장 위기에 직면해 있는 상황에서 금융은 더 이상 자금 단순 공급자가 아니라 생산적 자본을 순환하고 조정하는 전략적 동반자로 전환해야 한다"며 "성장섹터 발굴과 기업 생애주기 동반금융 강화, 정부·민간 협력 등 생산적 자본 순환 체계를 구축함으로써 금융기관이 자본 흐름을 혁신 영역으로 재분배해야 한다"고 설명했다.


노건엽 보험연구원 실장은 '생산적 금융 확대를 위한 보험업계 역할 및 해외사례'를 주제로 하는 2번째 주제를 발표했다. 노 실장은 "보험산업의 운용자산 규모는 1145조원에 달하지만 자본규제와 자산부채종합관리(ALM) 등 구조적 제약이 있는 한편 해외 주요국은 국제 자본규제(SolvencyII) 개정과 매칭 조정 등을 통해 보험사의 장기·실물투자를 촉진하고 있다"며 "파생상품 기반 ALM, 헤지회계 확대와 정책펀드 위험자본 완화, 장기보유주식 요건 개선 등 제도적 뒷받침을 통해 보험업권이 실물경제 성장에 기여하는 핵심 투자주체로 전환할 수 있다"고 말했다.


이경희 상명대 교수가 좌장을 맡은 패널토론은 '보험업권 생산적 금융 활성화 방안 논의'를 주제로 진행됐다. 토론에는 금융위원회, 학계 및 보험업계, 회계법인의 자산운용 전문가가 참여해 다양한 의견을 제시했다. 이동엽 금융위 보험과장은 "보험산업은 장기자산운용을 건전성에 기반한 신뢰금융과 생산적 금융 간 선순환 구조의 핵심으로 삼아야 한다"며 "보험산업이 장기투자자로서 생산적 금융을 통해 국민경제 발전에 기여할 수 있도록 건전성 규제를 정비해 나가겠다"고 말했다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
