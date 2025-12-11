본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[광물전쟁③]"韓, 중국 공급망 결정에 직접 영향권"

차민영기자

김민영기자

입력2025.12.11 11:52

시계아이콘02분 17초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

자원 접근성 측면서 취약해
日 '탈중국' 정책 참고해야

"한국은 일본과 함께 중국의 공급망 결정에 가장 직접적인 영향을 받는 나라다."


미국 워싱턴 소재 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 수자이 시바쿠마르 선임연구원은 지난달 18일 인터뷰에서 이같이 말하며 제조강국인 한국이 자원 접근성 측면에서 구조적으로 취약한 위치에 있다고 지적했다.


그는 "미국·한국·일본·인도·호주·동남아를 잇는 확대된 네트워크는 앞으로 핵심적인 전략 기반이 될 것"이라며 "공급망 구조 자체가 재편되는 상황이기 때문에 한국도 새로운 현실에 맞춰 전략을 조정해야 한다"고 강조했다.


허윤 서강대 국제대학원 교수는 "중국이 희토류 공급망의 90%를 독점하는 상황에서 시장의 취약성을 근본적으로 해소하기는 어렵다"며 "한국의 방위산업이 성장하고 있지만, 희토류 없이는 생산이 불가능한 만큼, 중국의 통제 조치에 따라 그때그때 대응할 수밖에 없는 구조가 반복될 것"이라고 지적했다.


생산 편중 광물 30개 중 22개 '중국 독점'…국내 생산은 8개뿐

한국무역협회에 따르면 조사 대상 76개 전략 광물 가운데 특정 국가가 전체 생산의 50% 이상을 차지하는 '생산 편중 광물'은 30개에 달한다. 중국·미국·콩고·인도네시아·남아프리카공화국·브라질·칠레·러시아 등 8개 국가가 1개 이상 생산 편중 광물을 보유하고 있으며, 이 가운데 중국이 22개 품목을 차지해 광물 생산에서 사실상 지배적 위치를 점하고 있다.


문제는 생산 편중 광물 30개 가운데 절반인 17개 품목이 1위 생산국의 수출 통제 대상이라는 점이다. 생산 편중 광물 30개 가운데 한국에서 생산되는 광물은 8개, 현재 대량 생산은 이뤄지지 않지만 추가 생산 여력이 있는 광물은 7개로 파악된다. 나머지 품목은 국내 생산이 사실상 어려워 수입에 의존할 수밖에 없다. 특히 니오븀, 흑연, 희토류 등은 수입 의존도가 80%를 넘는 동시에 수출 통제까지 적용되고 있다. 미·중 갈등과 각종 수출 규제 같은 대외 변수에 따라 공급망이 쉽게 흔들릴 수밖에 없는 구조인 셈이다.


박소영 한국무역협회 수석연구원은 "미·중 갈등 속에서 중국이 핵심 광물 수출 통제를 잇달아 발표하면서 글로벌 공급망 불안이 확대됐다"며 "핵심광물 자급률이 낮은 한국의 경우 생산이 편중된 광물을 선제적으로 파악해 공급망 리스크 관리를 강화해야 한다"고 했다.

[광물전쟁③]"韓, 중국 공급망 결정에 직접 영향권"
AD
희토류 통제 조치 1년 유예…중국발 공급망 불안 해소 안 돼

중국의 희토류 수출 통제 조치가 1년 미뤄졌지만, 희토류를 둘러싼 공급망 리스크는 여전히 높다는 관측이 지배적이다. 로이터통신은 지난달 초 중국 상무부가 희토류 수출을 위한 새로운 인허가 체계를 마련하기 시작했지만, 업계 관계자들은 워싱턴의 기대와 달리 중국이 수출 제한을 전면 철회할 가능성은 작다고 보고 있다고 보도한 바 있다. 오히려 이런 제도 재설계가 중국이 향후 상황에 따라 수출 통제를 쉽게 복원하거나 강화할 수 있는 장치를 남겨두기 위한 것이란 해석도 나온다.


최원석 대외경제정책연구원(KIEP) 경제안보팀 연구위원은 미·중 간 희토류 공급망 전략 경쟁이 장기화할 경우 한국이 복합적인 공급망 리스크에 직면할 수 있으며, 이에 따른 조달·생산 비용 상승을 우려했다. 그는 "중국의 역외 수출 규제 확대는 희토류 공급망에 참여하는 한국기업의 조달 및 생산에 관한 불확실성 비용을 증가시키고, 단기적으로는 희토류 조달 지연에 따른 생산 비용, 중장기적으로는 공급망 위험 분산을 위한 공급망 재편 비용을 상승시킬 수 있다"고 짚었다.


[광물전쟁③]"韓, 중국 공급망 결정에 직접 영향권"
2010년부터 '탈중국' 나선 일본…희토류 의존도 90→60%로 축소

이런 상황에서 수자이 선임연구원이 한국과 더불어 중국발 공급망 리스크에 취약한 국가로 언급한 일본이 어떤 방식으로 대응해왔는지는 시사점이 크다.


일본은 2010년 금수(禁輸) 사태 이후 희토류 공급망 구조를 손질하며 탈중국 전략을 구사해왔다. 2010년 센카쿠열도(댜오위다오) 갈등으로 중국으로부터 희토류 공급이 끊기자 일본 정부와 민간기업은 2011년 호주 업체에 투자해 탈중국 공급망을 확보하는 등 공급을 다변화했다. 생산 공정을 국내로 가져오는 공급 내재화에도 속도를 내는 한편 희토류를 전략적으로 비축해 공급망을 안정적으로 관리하고 있다. 이 같은 노력의 결과 일본의 중국 희토류 의존도는 2010년 90%에서 최근 60% 수준까지 낮아졌으며, 올해 말까지 이를 50% 이하로 줄인다는 방침이다.


블룸버그 이코노믹스의 경제분석가 크리스 케네디도 일본이 희토류 공급망을 일부 자급할 수 있게 된 주된 배경으로 정부의 적극적인 대응을 꼽는다. 그는 일본이 경제산업성(METI)을 중심으로 공급 다변화부터 재활용·대체 소재 개발까지 포괄 전략을 추진해왔다고 설명한다.


아울러 일본은 일찍부터 안정적인 광물 교역을 담보하기 위해 다른 국가와의 경제동반자협정(EPA)에 에너지·광물자원 챕터를 포함해왔다. 2008년 인도네시아와 체결한 EPA가 대표적으로, 자원 보유국의 수출 제한 금지, 수출 허가 절차 및 규제 조치의 투명성 확보 조항 등을 담았다.


지금 뜨는 뉴스

AD

최 연구위원은 "에너지뿐만 아니라 광물 자원을 챕터 명칭에 명시하고, 광물 공급망 안정을 위한 구체적 조항들을 포괄적으로 담은 모델로서는 선도적인 사례"라면서 "구체적인 사항들을 협정문에 명시해 공급망 리스크를 줄이려는 목적이 있다"고 설명했다.




차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
김민영 기자 argus@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기