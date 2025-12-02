"지도 보며 AI에 맛집 추천받고 카톡도 한다" 삼성 트라이폴드 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대화면 콘텐츠 감상…AI 멀티태스킹 최적화

펼쳤을 때 3.9㎜…5600mAh 대용량 배터리

오는 12일 출시 359만원…20개 매장서 판매

삼성전자가 자사 폴더블 역량을 총집결해서 제작한 두번 접는 '갤럭시Z 트라이폴드(이하 트라이폴드)'를 2일 공개했다. 카메라가 5개 장착된 트라이폴드는 마치 3개의 스마트폰을 동시에 사용하듯 멀티태스킹에 유용하고, 모바일 인공지능(AI) 기능도 대화면에 최적화된 점이 특징이다.

임성택 삼성전자 한국총괄 부사장이 2일 서울 서초구 삼성 강남에서 열린 삼성전자 폴더블폰 '갤럭시Z 트라이폴드 공개 미디어 브리핑'에서 제품 공개 하고 있다. 2025.12.2 강진형 기자

임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 이날 서울 서초구 삼성 강남에서 열린 기자간담회에서 트라이폴드에 대해 "삼성전자의 장인정신이 집약된 제품"이라며 "혁신 최전선에서 기술을 한단계 끌어올린 새롭고 가장 진보된 제품"이라고 소개했다. 트라이폴드는 펼치면 10인치(253㎜)의 콘텐츠 감상에 탁월한 대화면을, 접으면 갤럭시Z 폴드7과 같은 6.5인치(164.8㎜)의 바 타입 화면을 지원해 다양한 환경에 따라 유연하게 사용할 수 있다.

노태문 삼성전자 사장은 트라이폴드에 대해 "새로운 폼팩터 분야에서 쌓아온 삼성전자의 리더십을 바탕으로 생산성과 휴대성의 균형을 실현한 제품"이라며 "업무·창의성·연결성 등 모바일 전반의 경험을 한층 확장할 것"이라고 전했다.

세계 최초의 트라이폴드폰은 지난해 중국 화웨이에서 출시한 '메이트 XT'다. 단, 메이트 XT가 Z자 형태로 접히는 아웃폴딩 구조라면 트라이폴드는 화면 양쪽을 모두 안으로 접는 인폴딩 구조로 설계됐다는 차이점이 있다. 왼쪽 화면을 먼저 접은 다음 후면 카메라가 있는 오른쪽 화면을 접는 순서다.

트라이폴드는 접었을 때 12.9㎜, 펼쳤을 때 가장 얇은 쪽의 두께가 3.9㎜ 로 슬림한 디자인을 갖췄다. 애플리케이션 프로세서(AP)는 갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 모바일 플랫폼을 장착했으며, 2억 화소 광각 카메라를 탑재했다. 배터리 용량은 5600mAh로 역대 갤럭시 폴더블 중 가장 크다. 균형잡힌 전력 공급을 위해 각 패널에 3셀 배터리가 각각 배치됐다. 무게는 309g이다.

대화면의 장점을 극대화하는 AI 기능과 멀티 태스킹에 최적화된 점이 가장 눈에 띈다. 사용자는 마치 3개의 스마트폰을 동시에 사용하는 것처럼 멀티 윈도우 기능을 활용해 최대 3개의 애플리케이션을 나란히 실행할 수 있으며, 앱 크기를 자유롭게 조정할 수 있다. 예를 들어 쇼핑 앱과 바닥 도면을 나란히 띄운 상태에서 제미나이 라이브에 상품을 추천받을 수 있다.

2일 서울 서초구 삼성 강남에서 삼성전자 폴더블폰 '갤럭시Z 트라이폴드'가 공개되고 있다. 2025.12.2 강진형 기자

삼성 인터넷 앱에서는 원본 콘텐츠와 '갤럭시 AI'가 생성한 요약·번역 결과가 한눈에 볼 수 있도록 나란히 배치된다. 사용자는 큰 화면에서 '생성형 편집'과 '스케치 변환' 기능을 활용해 간편하게 창작 활동을 할 수 있고, 이미지 편집 후에는 '원본 보기' 기능으로 작업 전후 결과를 비교할 수 있다.

텍스트, 연산, 이미지 등 다양한 형태의 정보를 동시에 처리할 수 있는 멀티모달 AI로 향상된 '제미나이 라이브'를 활용해 실시간으로 화면으로 보고있는 정보를 공유하거나, 카메라 영상을 공유하며 현재 상황에 적합한 내용을 AI에 질문하고 답변받을 수 있다.





삼성전자는 트라이폴드를 오는 12일부터 한국을 시작으로 이후 중국, 대만, 싱가포르, 아랍에미리트, 미국 등 글로벌 시장에 순차적으로 내놓는다. 국내에서는 삼성닷컴과 삼성 강남을 포함한 전국 20개 매장에서 판매하며, 출시에 앞서 오는 9일부터 전국 20개 매장에 제품 체험공간을 마련한다. 16GB 메모리의 512GB 스토리지에 검은색 단일 모델이며 가격은 359만400원으로 당초 예상보다 저렴하게 출시됐다. 임 부사장은 "트라이폴드는 대량 판매용이라기보다는 '스페셜 에디션'처럼 원하시는 분들에게 공급할 수 있도록 준비하고 있다"며 "메모리 가격이 치솟고 있지만, 대국적 결단으로 이 가격을 만들어냈다"고 설명했다.





