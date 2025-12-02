케어닥, 만 66세 정년 연장…시니어 고용 선제적 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“양질의 일자리 넓혀 시니어 친화적 고용 환경 만들 것”

시니어 토탈 케어 기업 케어닥은 자사 임직원의 정년을 만 66세까지 공식 연장하고 지속가능한 시니어 고용 체계 확립에 나선다고 2일 밝혔다.

최근 고령화 및 생산가능인구 감소의 영향으로 정년 연장에 대한 논의가 꾸준히 이어지고 있다. 정부 역시 법적 정년을 65세까지 상향하는 방안을 추진하며 시니어 고용 정책을 확대하는 추세다.

케어닥은 이러한 사회적 분위기와 정책 기조에 선제적으로 대응하기 위해 현행 법정 정년(60세)을 넘어 만 66세로 정년 연장을 결정했다. 케어닥 재직 중인 전 임직원에게 우선 적용되며, 이후 신규 입사자에게도 동일하게 적용될 예정이다.

실제 케어닥의 경우 60대 임직원 근무 비율이 상대적으로 높다. 특히 돌봄 서비스 분야에서는 방문요양, 재가돌봄, 상담 등 시니어의 다양한 경험과 전문성을 다방면으로 활용할 수 있는 직무가 많은 편이다. 이에 따라 케어닥은 연령과 무관한 역량 중심의 채용과 인사 시스템을 운영하고 있다. 또한 50대 이상 인력을 중심으로 노인 돌봄 전문가 '케어코디'를 꾸준히 배출하는 등 분야별 시니어 전문 인력 양성에 노력하고 있다.





박재병 케어닥 대표는 "케어닥과 함께 돌봄 산업을 이끌어 가는 시니어 인력의 지속 고용을 보장하고, 이들의 전문 역량과 노하우를 더욱 의미 있게 활용하기 위해 정년 연장을 결정했다"며 "앞으로도 국내 대표 시니어 토탈 케어 기업으로서 양질의 일자리를 확대하고 시니어 친화적 고용 환경을 만드는 데 기여해나갈 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

