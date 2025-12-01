"임세령 코트 어디 꺼야?" 아들 임관식 패션 난리나더니…선글라스도 '품절'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

子 해군장교 임관식 '올 블랙' 패션 화제

셀린느 코트·생로랑 선글라스 등 착용

임세령 대상그룹 부회장이 해군 장교 임관식에 참석할 당시 착용한 셀린느의 '마이클 라이더(Michael Rider)' 코트. 연합뉴스·셀린느

AD

임세령 대상그룹 부회장이 아들 이지호씨(24)의 해군 장교 임관식에 참석할 당시 착용한 '올 블랙' 패션 스타일이 화제다.

1일 관련 업계에 따르면 임 부회장은 지난달 28일 경남 창원시 진해구 해군사관학교에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에 참석했다. 그는 이날 검은색 롱코트와 블랙 선글라스, 블랙 토트백을 매치한 '올 블랙' 스타일을 선보여 눈길을 끌었다.

임세령 올블랙 패션에 쏠린 눈, 품절사태도

임 부회장의 코트는 프랑스 명품 브랜드 셀린느(Celine)의 2026 SS(봄·여름) 시즌 신제품 '마이클 라이더(Michael Rider)' 코트로 알려졌으며, 아직 공식 판매 가격은 공개되지 않았다.

임 부회장이 착용한 생로랑(Saint Laurent)의 SL 782 모델 선글라스. 생로랑

선글라스는 프랑스 명품 생로랑(Saint Laurent)의 SL 782 모델로, 부드러운 곡선형 라인이 특징인 제품이다. 현재 40만~60만원대 가격으로 형성돼 있으며, 주요 플랫폼에서는 이미 품절 상태다.

임 부회장이 들고 있던 가방은 미국 브랜드 '더 로우(The Row)'의 대표 라인 '아그네스(Agnes)' 토트백으로, 약 640만~740만원대 가격으로 알려져 있다. 더 로우는 메리 케이트 올슨과 애슐리 올슨 자매가 론칭한 미니멀 럭셔리 브랜드로, 국내에서는 신세계백화점 강남점에 첫 매장을 열며 공식 진출했다.

제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식이 지난달 28일 경남 창원시 진해구 해군사관학교 연병장에서 열렸다. 이재용 삼성전자 회장 장남 지호씨의 임관식에 이 회장은 물론 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장, 이서현 삼성물산 사장, 임세령 대상홀딩스 부회장 등이 참석했다. 국방홍보원 유튜브

"대체 어디 코트길래"…온라인서 문의 폭주

임 부회장의 임관식 현장 사진이 공개된 이후 각종 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 "대체 어디 코트길래 저렇게 부내가" "임세령 선글라스 어디 제품인지 아시는 분?" "코트 브랜드 아시는 분 계신가요? 깔끔한 디자인이라 예쁘네요" "가방 어디 제품인지 알고 싶다" "진짜 고급스럽다" 등 글이 쏟아지며 관심이 더욱 집중되는 분위기다.





AD

임 부회장의 패션이 주목받은 건 이번이 처음은 아니다. 올해 초에는 앞서 넷플릭스 '오징어게임2' 공개 후 배우 이정재와 휴가를 즐기던 모습이 포착되면서 U자형 백라인이 돋보이는 수영복과 점프수트 스타일이 화제를 모았다. 또한 2022년에는 파리에서 열린 '샤넬 2022 가을 꾸뛰르 패션쇼'에 딸 이원주양과 함께 참석했을 당시 샤넬 2022 봄·여름 기성복 컬렉션의 보라색 코튼 재킷(약 810만원)을 착용해 관심을 받기도 했다.

'샤넬 2022 가을 꾸뛰르 패션쇼'에 참석한 임 부회장(오른쪽)과 그의 딸 이원주양. 온라인 커뮤니티





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>