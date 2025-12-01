대신증권 "2026년 코스피지수 5300까지 오른다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 금리 인하로 유동성 확대

반도체 공급 부족…슈퍼 싸이클 지속

방산·지주·화장품 등도 관심둬야

세계 각국이 금리 인하와 함께 적극적인 재정정책을 쓰면서 유동성이 늘어나고 있다. 이같은 유동성의 힘은 내년에도 이어질 전망이다. 하지만 유동성 확대에 필연적으로 따라오는 물가 상승 압력 때문에 내년 하반기부터 기준금리 인하 추세가 멈출 것이란 전망도 많다. 이재명 정부의 적극적인 '코리아 디스카운트' 해소 정책으로 4000포인트를 넘어선 유가증권시장(코스피) 지수는 내년에도 계속 상승할 수 있을까.

1일 대신증권은 2026년 코스피지수 목표치로 5300포인트를 제시했다. 우호적인 대외환경과 반도체 사이클에 이재명 정부의 정책 드라이브가 가세하며 차별적인 상승세로 이어질 것이란 전망이다. 주도산업으로는 반도체, 방산, 지주, 제약·바이오, 화장품, 증권산업을 꼽았다.

반도체 : AI 수요 폭증으로 인한 공급 부족 지속

AI가 일으킨 수요 반도체 수요 폭증과 공급 병목 속에 반도체 사이클 확장은 내년에도 지속되리란 전망이다. 현재 공급업계 재고는 D램 2~3주, 낸드 6주 내외이고, 내년 설비투자(CAPEX) 증가 기준 D램과 낸드 생산량 증가는 20% 전후에 불과하기 때문에 내년에도 공급 부족에 따른 장기계약은 지속될 가능성이 높다.

대신증권은 "낙관적인 수요 전망에 기반한 공급업계 CAPEX 상향 가능성과 이에 따른 2027년 생산량 증가, 2027년 신공장 2개 가동, 중국 반도체의 추격 등은 리스크 요인이 있다"면서도 "하지만 과거 사이클 경험상 공급업계의 CAPEX 폭증, 수요의 오더 컷, 경기둔화 등 반도체 주가의 고점을 경계해야 할 시그널은 나타나고 있지 않다"고 분석했다.

방위산업 : 동유럽 재무장·중동 자주국방이 호재

올해 시장을 주도한 방위산업은 군비 지출 추세와 군사적 긴장감 유지를 고려하면 내년에도 주도산업 지위를 유지할 것이란 전망이다. 러·우전쟁 종전논의가 지속 중이지만, 이미 수주를 확보한 동유럽의 경우 재무장 논의가 활발히 진행되면서 본격적인 공장 착공이 예정돼 있다.

중동 및 북아프리카 지역도 자주국방 역량 강화를 위한 공동개발 및 생산계약에 관심을 가지면서 무기 수입 시장의 큰손으로 떠오르고 있다. 또한, 우리 정부도 내년에 책정한 국방예산 66조원 가운데 방위력 개선비가 11.6%나 급증해 방위 산업에 우호적인 환경이 조성되고 있다.

지주 : 정부 정책 모멘텀…밸류에이션 매력도 증가

정부의 1, 2차 상법개정안에 이은 3차 상법개정안과 배당소득 분리과세 시행 등 정책 모멘텀이 지속되면서 지주회사에 대한 관심이 지속될 것이란 전망이다. 올해 대형주 위주로 주식시장이 상승하면서 대기업 지주사들의 순자산가치(NAV) 증가로 인해 밸류에이션 매력도 증가하고 있다.

대신증권은 "정부 정책에 대한 기업들의 자발적인 변화가 뒤따를 경우, NAV 대비 할인율 축소로 이어지면서 추가 상승 여력을 키울 것"이라고 전망했다.

바이오·화장품·증권주도 관심 가져볼 만

제약·바이오의 경우 미국 기준금리 인하에 따른 수혜, 트럼프 행정부의 약값 규제와 관세 이슈 일단락에 따른 정책 리스크 완화, 그리고 기술수요 증가가 투자 포인트다. 미국의 중국 바이오 규제가 강화되고 있기 때문에, 한국기업이 공급망과 기술 측면에서 반사이익을 얻을 가능성도 있다.

한국 화장품은 지난 3년간 중국 중심에서 벗어나 미국 등 새로운 지역에서 혁신적인 제품력과 합리적인 가격 경쟁력을 기반으로 온라인을 중심으로 K-뷰티(Beauty)라는 카테고리를 형성해 왔다. 내년에는 리오더 사이클이 본격화하면서 K-뷰티가 온라인을 기반으로 본격적으로 오프라인으로 진출하는 해가 될 것이란 전망이다.





증권업의 경우 금리인하에 따른 유동성 장세와 더불어 3차 상법개정안과 배당소득 분리과세 시행 등 우호적인 정책들이 대기하고 있다. 금리인하 사이클로 인해 IB 시장은 리파이낸싱 위주 대형 딜이 증가하고, 회사채 투자 수요도 증가할 것으로 보인다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr

