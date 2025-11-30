中, '홍콩 화재' 반중행위 경고…2019년 시위 재연 우려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가안보공서 성명 발표



중국 당국이 홍콩 아파트 화재 사건을 계기로 한 반중국 행위를 강력하게 경고하고 나섰다. 이번 화재로 인한 사망자가 최소 128명으로 집계된 가운데 2019년 같은 반중국 시위가 재연될 가능성을 우려한 것이다.

29일(현지시간) 홍콩 주재 국가안보공서(홍콩 국가안보처)는 대변인 명의 성명을 내고 반중 세력을 향해 "민의를 거스르고 이재민들의 비통함을 이용해 정치적 야심을 이루려 한다"며 홍콩을 2019년 당시 난국으로 되돌리려 한다고 주장했다.

지난 26일 화재가 발생한 홍콩 아파트단지 '웡 푹 코트'. 로이터연합뉴스

지난 2019년 홍콩에서는 '범죄인 인도 법안'(송환법) 반대를 계기로 대규모 반중 시위가 몇 달씩 이어진 바 있다. 이후 제정한 홍콩보안법에 따라 2020년 7월 홍콩 주재 국가안보공서가 출범했다. 홍콩보안법은 외국 세력의 홍콩 내정 개입과 국가 분열, 국가 정권 전복, 테러리즘 행위 등을 금지·처벌하며, 홍콩 국가안보공서는 이를 집행하는 기관이다.

대변인은 "중국에 반대하고 홍콩을 어지럽히려는 자와 다른 마음을 먹은 자들이 이러한 재난 시기에 나쁜 일을 하려 한다"며 "허위 정보를 퍼뜨리고 악의적으로 정부의 구호업무를 공격한다"고 밝혔다. 이어 "사회 분열과 대립을 불러일으키고 행정장관과 홍콩 정부에 대한 증오를 선동한다"며 "반드시 도덕적 질책과 법적 처벌을 엄하게 받을 것"이라고 덧붙였다.

대변인은 "홍콩 정부 유관 부서가 재난을 이용해 홍콩을 어지럽히는 반역적 언행을 조사·저지하고 있다"며 "'시민들을 위한 청원'이란 명목으로 사회 대립·분열을 선동해도 미혹되지 않을 것이라 믿는다"고 말했다. 또 홍콩 국가안보공서가 국가안보 위해 행위를 강력히 억제·타격해왔다며 "홍콩 정부가 (이러한 행위를) 법에 따라 무자비하게 타격하고, 어떠한 외부 세력의 간섭도 결연히 반격·제압하는 것을 굳게 지지한다"고 밝혔다.

앞서 홍콩 정부 2인자인 크리스 탕 보안국장(보안장관)도 경고에 나섰다. 중국 관영매체 글로벌타임스에 따르면 탕 국장은 28일 기자회견에서 온라인상에 구호 활동 관련 가짜 정보가 대규모로 올라오고 있으며, 이를 통해 사회 분열을 노리려는 자들이 있는 만큼 사회가 단결해야 한다고 촉구했다.

그는 정부가 무료 숙소를 제공하지 않아 이재민 일부가 하루 8000홍콩달러(약 151만원)짜리 호텔에서 지냈다거나, 소방관들에게 기본적인 보호장비와 먹을 것을 제공하지 않는다는 주장 등을 예로 들었다.

글로벌타임스는 친중 성향 홍콩 매체 문회보를 인용해 반중 인사들이 화재 구호 현장에서 검은색 마스크를 쓰고 텐트를 운영하는 장면이 포착됐다고 전했다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 전날 홍콩 당국이 이번 화재와 관련해 선동을 시도한 혐의로 남성 1명을 체포했다고 밝혔다. 해당 남성과 관련 조직은 정부에 이재민 지원, 공사 감독 시스템 조사, 독립 조사위원회 설치, 정부 책임자 처벌 등 4가지 사항을 요구하는 청원 활동을 했다고 전했다.

앞서 2019년 시위 당시 시위대는 '경찰의 강경 진압에 관한 독립적 조사' 등 5가지 요구사항을 내세웠다.





지난 26일 홍콩의 32층짜리 아파트단지 '웡 푹 코트' 7개 동 에서 화재가 발생해 전날까지 최소 128명이 사망했고, 약 150명이 실종 상태다. 당국은 실종자 150명 중 100명은 신원 확인을 위한 세부 정보가 부족하다며 실종자가 해당 아파트에 거주하는지 확실하지 않은 상황에서 신고하거나 '별명' 정도만 아는 경우도 있다고 전했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

