中 매서운 추격 속 삼성TV 20년 연속 1위 눈앞…LG는 OLED 선두

옴디아 조사서 3분기 TV 출하량·점유율 1위

2위는 LG…中 TCL·하이센스가 그 뒤 이어

프리미엄 시장서 강한 입지…점유율 1위

LG전자는 OLED서 출하량·매출 1위

13년 연속 OLED TV 점유율 1위 앞둬

북미시장선 中 매섭게 약진…점유율 앞서

삼성·LG, 실적부진 만회 분투…라인업 확충

삼성전자는 올해 3분기 글로벌 TV 시장에서 1위를 지키며 20년 연속 1위에 한발 다가섰다. LG전자는 프리미엄 제품인 유기발광다이오드(OLED) TV 시장에서 1위를 유지했다.

삼성전자 네오 QLED TV. 삼성전자

30일 시장조사업체 옴디아에 따르면 삼성전자는 올해 3분기 TV 시장에서 출하량과 매출 기준 점유율 모두 1위를 유지했다.

삼성전자의 매출 기준 점유율은 29.0%로 전년 동기 28.6%보다 조금 올랐다. LG전자는 16.5%에서 15.2%로 하락했지만 2위는 지켰다. 중국 TCL(13.0%)과 하이센스(10.9%)가 점유율을 늘리며 그 뒤를 쫓았다.

글로벌 TV 수요는 다소 줄었지만, 삼성전자와 LG전자는 프리미엄 시장에서 여전한 입지를 보이며 업계 선두를 지켰다. 삼성전자는 2500달러 이상 프리미엄 시장에서 53.1%의 매출 점유율을 기록했다. 75인치 이상 초대형 시장에서도 29.1%의 점유율로 1위를 유지했다.

LG전자는 수익성이 좋은 OLED 시장에서 출하량(49.7%)과 매출(45.4%) 기준 모두 1위를 지키며 13년 연속 OLED TV 점유율 1위를 향해 순항했다. 삼성 OLED는 매출 점유율 34.9%를 기록했다. 북미 시장에서는 매출 점유율 42.4%를 기록하며 1위를 차지했다.

LG 올레드 TV. LG전자

시장조사기관 '서카나'가 판매량을 기준으로 집계한 조사에서는 LG전자가 점유율 50.7%로, 북미시장 1위를 지켰다. 다만 전체 출하량으로는 TCL, 하이센스, 샤오미의 합산 점유율이 31.8%로 삼성전자와 LG전자의 합산 점유율 28.5%를 앞서며 중국 기업의 약진이 두드러졌다. LG전자는 매출 점유율은 2위지만 출하량 점유율에서는 TCL(14.3%)과 하이센스(12.4%)에 밀려 10.6%로 4위를 했다. 5위도 중국 샤오미(5.1%)였다.





실제 삼성전자와 LG전자는 중국 업체들의 저가 공세와 대외 불확실성의 영향 탓에 올해 3분기 TV 사업에서 실적이 부진했다. 삼성전자 영상디스플레이(VD)·생활가전(DA)사업부는 1000억원의 영업손실을 냈고 LG전자 TV 사업을 맡은 MS사업본부는 영업손실 3026억원을 기록했다. 반전을 꾀하고 있는 양사는 수요 다변화를 위해 프리미엄 제품 판매를 확대하는 동시에 중저가 TV 라인업을 확충해 나갈 방침이다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

