국가 전산망 마비 책임…국정자원장·행안부 실장 인사조치

올해 9월 발생한 국가정보자원관리원(이하 국정자원) 화재로 국가 전산망이 사실상 마비된 것과 관련해 국가정보자원관리원장과 행정안전부 디지털정부 총괄책임자가 대기발령된 것으로 확인됐다

이재용 국가정보자원관리원장(오른쪽)이 지난 9월 29일 정부세종청사 민원동 공용브리핑실에서 열린 국가정보자원관리원 행정정보시스템 화재 관련 중대본 브리핑에서 기자들의 질문에 답하고 있다. 왼쪽은 이용석 디지털정부혁신실장. 연합뉴스

29일 정부에 따르면 행안부는 최근 이재용 국정자원 원장을 본부 대기발령 조치했다. 2023년 5월 말 3년 임기제 고위공무원으로 국정자원 원장에 취임한 이 원장은 올해 9월 국정자원 5층 전산실에서 발생한 화재로 709개 정부 행정정보시스템이 먹통이 되자 기관장으로서 거센 책임론에 휩싸였다.

국정자원 화재는 작업자들이 무정전·전원장치(UPS) 본체와 연결된 리튬이온 배터리의 전원을 상당수 차단하지 않은 채 배터리 이전 작업을 하다가 발생한 것으로 조사됐다.

행안부는 최근 이 원장이 업무상 실화 혐의로 다른 직원 3명과 함께 경찰에 입건되자 인사 조처에 나선 것으로 알려졌다. 그는 임기 첫해인 2023년 11월에는 국정자원 내 네트워크 장비 불량 문제에서 비롯된 정부 행정전산망 마비 사태의 중심에 있었다.

행안부는 이 원장과 함께 정부 행정정보시스템 운영 등 디지털정부 업무를 총괄했던 이용석 디지털정부혁신실장도 마찬가지로 본부 대기발령을 냈다.

행안부는 최근 디지털정부혁신실을 인공지능(AI)정부실로 개편하면서 이 실장을 대기발령했으나, 후임 실장 인선은 하지 않았다. 첫 AI정부실장으로 새 적임자를 물색하는 것으로 전해졌다.

다만 이 원장과 이 실장 모두 전산망 마비사태를 수습하는 과정에서 사의를 표명했으나, 받아들여지지 않은 것으로 알려졌다.





한편 국정자원 화재로 먹통이 됐던 709개 행정정보시스템은 대부분이 복구됐다. 전날 기준 전체 709개 중 700개가 재가동해 복구율은 98.7%를 나타냈다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

