구미시, '구미산단에 글로벌 브랜드 호텔 건립' 500만 국제교 관광도시 준비

영남취재본부 김이환기자

입력2025.11.28 18:31

코람코·호암글로벌⇔경상북도·구미시 투자양해각서(MOU) 체결
2028년까지 총 996억 투자, 국가1산단 내 포포인츠바이쉐라톤 호텔 건립

경북 구미시는 지난 27일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 ㈜코람코자산운용 김태원 대표, ㈜호암글로벌 이우호 대표를 비롯하여 이철우 경상북도지사, 김장호 구미시장이 참석한 가운데 구미 산단 내 브랜드호텔 건립과 운영을 위한 4자 간 투자양해각서(MOU) 체결식을 개최했다.


이번 MOU 는'POST APEC 경상북도 투자대회」 일정 중 구미산단의 환경개선사업의 일환임을 아시아·태평양 20개국에서 참석한 투자자 및 기업 관계자들에게 알리는 기회가 되어 그 의미를 더했다.

㈜코람코자산운용 김태원 대표, ㈜호암글로벌 이우호 대표를 비롯하여 이철우 경상북도지사, 김장호 구미시장이 참석한 가운데 구미 산단 내 브랜드호텔 건립과 운영을 위한 4자 간 투자양해각서(MOU) 체결식을 개최했다./구미시청 제공
투자사인' 코람코 제162호 일반 사모부동산투자회사'는 구미 1 산단 내 호텔 건립을 목표로 설립된 집합투자기구로 한국산업단지공단의 환경개선펀드와 시공사·호텔운영사·PM사 등으로 구성되었으며, 「메리어트 인터내셔널」과 비즈니스호텔 브랜드 프랜차이즈 계약을 통해 ㈜호암글로벌에서'포포인츠 바이 쉐라톤' 운영을 담당한다.


총사업비 996억이 투입되며, 공단동 256-25 부지에 지하 1층~지상 14층 규모로 209객실과 다양한 부대시설을 갖춘 4성급 호텔이 건립될 예정이며, 호텔 시공은 54년 업력의 건설사이자 최대 출자자인 ㈜서한에서 담당한다.

구미시, '구미산단에 글로벌 브랜드 호텔 건립' 500만 국제교 관광도시 준비 조감도/구미시청 제공

㈜코람코자산운용 김태원 대표는 "구미는 산업단지를 중심으로 풍부한 비즈니스호텔 수요가 있는 매력적인 도시이자, 도내 지역 경제활성도가 가장 높은 생기 넘치는 도시라고 생각한다. 단순한 숙박시설 이상으로 '기업하기 좋은 도시'를 위한 거점 시설로서 우리 호텔이 성장하길 바란다"며 기대감을 밝혔다.


김장호 구미시장은 1 산단의 청년 친화적 환경 개선 사업에 함께 해준 투자사들에 환영의 말을 전하며, "이번 투자로 구미 산단 환경 개선은 물론 청년들이 즐겨 찾는 공간으로 자리 잡기를 기대한다. 우리 시민들은' 호캉스'를 즐기고, 기업 하는 분들은 가까운 곳에서' 소통 비즈니스'를 하고, 각계 단체·동호회 등은 격식 있는 모임을 진행할 수 있는 복합시설로 정착할 수 있도록 각종 행정 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.


구미1국가산업단지는 1969년에 착공하여 제조업에서 반도체·탄소 산업 등을 거치며 지난 56년간 구미와 대한민국의 경제·산업의 근간이 된 상징과도 같은 곳이지만 노후화로 인해 개선 또한 필요한 실정이다.


이에 구미시는 구미산업단지의 혁신적인 변화를 추진하기 위해 도시재생사업, 문화선도산단 등 대형 프로젝트를 진행하고 있으며, 그 일환으로 글로벌 브랜드 호텔 건립을 통해 구미 산단의 경쟁력을 강화하고 산단 정주 환경 개선을 위해 노력하고 있다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

