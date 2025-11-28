尹, 전두환 제치고 '역대 최악 대통령'…잘한 대통령 1위는?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'잘못한 일 많다'에 윤석열 77%

이어 전두환 68%·박근혜 65%

'잘한 일 많다' 평가엔 노무현 68%

이어 박정희 62%·김대중 60% 순

윤석열 전 대통령. 사진공동취재단

윤석열 전 대통령이 역대 대통령에 대한 공과(功過) 인식 여론조사에서 '잘못한 일이 많다'는 혹평을 가장 많이 받았다. 반대로 가장 '잘했다'는 평가를 받은 전직 대통령 1위는 노무현 전 대통령이었다.

한국갤럽이 지난 25~27일 만 18세 이상 1000명을 대상으로 역대 대통령에 대해 공과 평가를 조사해 28일 공개한 결과, 윤 전 대통령이 '잘못한 일이 많다'는 응답이 77%로 역대 대통령 중 가장 높았다. '잘한 일이 많다'는 응답은 12%에 불과했다.

윤 전 대통령에 이어 전두환(68%)·박근혜(65%)·노태우(50%) 전 대통령 순으로 '잘못한 일이 많다'는 평가가 많았다. 이명박(46%)·문재인(44%)·이승만(40%) 전 대통령도 공(功)보다 과(過)가 많은 것으로 평가됐다.

노무현 전 대통령. 사람사는세상 노무현재단

역대 대통령 중 잘할 일이 많다는 평가를 가장 많이 받은 전직 대통령은 노무현 전 대통령(68%)이었다. '못한 일이 많다'는 응답은 15%였다. 이어 박정희(62%)·김대중(60%)·김영삼(42%) 전 대통령 순으로 '잘한 일이 많다'는 응답률을 보였다.

2012년부터 이번까지 모두 5차례 같은 주제의 여론조사를 진행한 한국갤럽은 자료에서 "10년 새 김영삼·이명박 전 대통령에 대한 긍정론이 늘고 부정론이 줄었다"며 "모종의 재평가가 이뤄진 것으로 보인다"고 분석했다.

같은 조사에서 이재명 대통령의 국정 수행 지지율(긍정 평가)은 전주와 똑같은 60%를 기록했다. 반면 '잘못하고 있다'라고 응답한 비율은 31%로 전주 조사 대비 1%포인트 올랐다. 9%는 의견을 유보했다.





조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 접촉률은 44.9%, 응답률은 11.9%다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

