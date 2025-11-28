본문 바로가기
"건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코로나보다 위험한 '조류독감' 변이"

오수연기자

입력2025.11.28 10:38

수정2025.11.28 11:26

인간 간 전파 사례 아직 없어
팬데믹 발생 확률 '매우 희박'
"코로나19보다 더 잘 대비"

조류인플루엔자(AI) 바이러스가 돌연변이를 일으켜 인간 사이에서도 전파가 가능해지게 되면 코로나19보다 더 심각한 팬데믹(세계적 대유행)으로 이어질 수 있다는 전문가 경고가 나왔다.


프랑스 파스퇴르 연구소의 마리안 라멕스-벨티 호흡기 감염센터장은 27일(현지시간) 로이터 통신과 인터뷰에서 "우리가 우려하고 있는 것은 바이러스가 포유류, 특히 인간에게 적응해 인간 간 전파가 가능해지는 것"이라며 이같이 밝혔다.

"건강한 사람도 사망" 섬뜩한 경고…전문가들 "코로나보다 위험한 '조류독감' 변이" 파스퇴르 연구소 연구원들. 로이터연합뉴스
파스퇴르 연구소는 유럽 최초로 코로나19 진단 키트를 개발해 세계보건기구(WHO) 등 전 세계 연구소에 프로토콜을 제공한 곳이다.


라멕스-벨티 센터장은 인간은 일반적인 H1과 H3 계절성 독감에 대한 항체는 가지고 있지만, 코로나19 팬데믹 때 항체가 없었던 것처럼 H5 조류인플루엔자에 대한 항체는 전혀 갖고 있지 않다고 설명했다.


그는 주로 취약 계층에 영향을 미치는 코로나19와 달리 독감 바이러스는 어린이를 포함한 건강한 사람도 죽음에 이르게 할 수 있다며 "조류인플루엔자 팬데믹이 일어난다면 우리가 경험한 어떤 팬데믹보다도 심각할 수 있다"고 우려했다.


다만 로이터는 조류인플루엔자 바이러스에 인간이 감염된 사례가 드물고, 인간 간 전파는 보고된 바 없다고 전했다. 인간 전염 사례는 대부분 감염된 동물과 밀접하게 접촉한 경우가 대다수다. 최근 미국에서 조류인플루엔자 변종인 H5N5 바이러스에 인간이 최초로 감염된 사례가 나왔는데 기저질환을 보유하고 있던 이 감염자는 사망했다.


WHO 보고서에 따르면 2003~2025년 인간이 조류인플루엔자에 걸린 사례는 약 1000건이다. 주로 이집트, 인도네시아, 베트남 등에서 발생했으며 감염자의 48%가 사망했다.


세계동물보건기구(OIE)의 그레고리오 토레스는 조류인플루엔자의 인간 간 전염으로 팬데믹이 발생할 위험은 매우 낮다고 밝혔다. 그는 "조기 대응할 준비는 해야 한다. 그러나 숲속을 산책하고 닭고기와 달걀을 먹으며 삶을 즐기면 된다"며 "팬데믹 위험은 가능성이 있지만 발생 확률로 보면 매우 낮다"고 말했다.


라멕스-벨티 센터장도 조류인플루엔자 변이가 발생하더라도 전 세계가 코로나19 이전보다 더 잘 대비돼있다고 평가했다. 그는 "코로나19와 비교해 긍정적인 것은 구체적인 예방조치가 마련돼있다는 것"이라며 "백신 후보 물질이 이미 준비돼있고 백신을 신속하게 제조하는 법도 알고 있다. 조류인플루엔자 바이러스에 효과적일 특정 항바이러스제도 비축하고 있다"고 밝혔다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

