프랑스 내년부터 자발적 군 복무제 도입…모병제 보완

군 복무기간 10개월, 3000명 선발

마크롱 "노르웨이 사례 참고"



모병제를 운용하는 프랑스가 내년 여름부터 자발적 군 복무제를 도입하기로 했다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 27일(현지시간) 프랑스 알프스의 바르스 군사 기지에서 연설을 하고 있다. EPA연합뉴스

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 27일(현지시간) 군부대를 방문한 자리에서 다가올 도전과 위협에 대비해 자발적 군 복무 제도를 내년 여름부터 단계적으로 도입하겠다고 밝혔다.

마크롱 대통령은 "군 복무는 오직 자원자에 한해 시행되며 핵심은 18세와 19세 청년이 될 것"이라고 설명했다.

군 복무 기간은 10개월로, 한 달간의 기초 훈련을 거친 뒤 부대에 배치된다. 내년 여름에는 3000명을 선발하고 이후 매년 증원해 2030년엔 만 명, 2035년엔 최대 5만 명으로 늘리겠다는 계획이다.

프랑스는 냉전이 종식된 1997년 의무 병역 제도를 폐지하고 직업군인 중심의 모병제를 도입했다. 현재 프랑스 군대는 20만여 명의 현역 군인과 4만7000명의 예비군으로 구성돼 있다.





마크롱 대통령은 "이번 군 복무제는 노르웨이의 사례를 참고했다"면서 "우리 모두에게 닥친 위협에 맞서 유럽 동맹국들이 모두 나아가는 지금, 프랑스만 가만히 있을 수는 없다"고 말했다. 또 "우리 젊은이들은 국내 영토에서만 복무할 것"이라면서 우크라이나 배치설을 부인했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

