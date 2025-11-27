'中 1위' 루이싱 커피, 대만 타이베이에 매장 여나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 난징둥루 번화가에 개점설

대만 경제부 "허가한 적 없어"

'중국의 스타벅스'로 불리는 중국 최대 토종 커피 전문점 루이싱 커피가 내달 대만 수도 타이베이에 개점할 예정이라는 대만 언론의 보도가 나왔다.

27일 연합뉴스는 연합보 등 대만언론을 인용해 중국 커피 시장 1위 업체인 루이싱(럭킨) 커피가 대만 내 첫 매장 개설 장소로 타이베이 번화가 중 하나인 난징둥루를 선정했다고 보도했다. 또 현재 대만 구인 사이트에 루이싱 커피 로고를 사용한 구인 광고가 올라온 것으로 알려졌다.

미국 뉴욕의 루이싱커피 매장. UPI연합뉴스.

한 소식통은 "난징둥루 3단 스타벅스 옆에 내달 20일 개점을 목표로 루이싱 커피 매장 내부 공사가 진행 중"이라며 이는 "최대 경쟁상대인 스타벅스에 대한 '선전포고'의 의미로 보인다"고 짚었다. 다른 소식통은 대만에 루이싱 커피 매장을 열 예정인 회사가 지난 9월 자본금 500만 대만달러(약 2억3000만원)로 등록된 순위홀딩스라고 전했다. 그는 순위홀딩스가 대만 자본으로 위장한 중국 자본으로 등록된 회사일 가능성이 크다는 의혹을 제기하기도 했다.

"대만 자본으로 위장해 진출" 의혹도

순위홀딩스의 대표 웅장리칭은 루이싱 커피의 원두 가공 공급업체인 순다식품조미료회사의 이사를 역임했으며, 순위홀딩스 주주인 청전강은 웅 대표 집안 사위로 중국 상하이에서 루이싱 커피 수출입업체를 운영하는 등 이들이 특수 관계라고 소식통은 설명했다.

대만 경제부는 루이싱 커피의 대만 내 투자 신청을 허가한 적이 없다고 밝혔다. 이어 중국 자본의 연관 가능성에 대한 의혹 제기에 대해서는 지속해서 관찰해 필요시 행정 조사를 실시하겠다고 설명했다.

중국 샤먼에 본사를 둔 루이싱 커피는 2017년 10월 중국 베이징에서 창업 후 폭발적인 성장을 한 중국 1위 커피 브랜드다. 2019년 미국 나스닥에 상장했으나 이듬해 매출 조작 사실이 밝혀져 상장 폐지 되기도 했다. 이후 루이싱은 경영진 및 소유구조를 바꾸는 등 재도약에 나서는 한편 2023년 싱가포르 등 해외 진출을 시작했다. 지난 6월에는 미국 뉴욕 맨해튼에 매장 2곳을 동시에 오픈하며 미국 시장에 재진출했다. 궈진이 루이싱 커피 최고경영자(CEO)는 최근 자사 국내외 매장 수는 약 3만개, 등록 이용자 수는 4억명, 직원 수는 17만여명이라고 밝혔다.





중국의 커피시장 점유율로 보면 루이싱커피가 스타벅스를 압도하고 있다. 2019년 매장 수 기준 중국에서 34%에 달했던 스타벅스 점유율은 지난해 14%까지 떨어진 반면 지난해 루이싱커피 점유율은 스타벅스의 2배를 웃도는 32.6%에 달했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

