[누리호 4차 발사]성공 최종 확정…차중 3호·부탑재위성 교신 정상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

차세대 중형위성 3호 상태 양호…"13기 전원 임무 준비 단계 진입"

부탑재 12기 중 5기 교신 완료…나머지 7기도 순차 점검

한국형발사체 누리호 4차 발사가 '완전한 성공' 단계로 접어들었다.

27일 새벽 발사된 차세대 중형위성 3호(차중 3호)가 목표 궤도 안착 후 지상국과 안정적으로 교신을 마쳤고, 12기의 부탑재위성 가운데 5기는 이미 첫 교신을 완료하면서 발사체·탑재체 모두 정상 상태임이 확인됐다.

이번 교신 결과는 누리호 4차 발사의 성공 여부를 판정하는 마지막 검증 절차로, 우주항공청은 "임무 시작을 위한 모든 조건이 충족됐다"고 평가했다.

AD

차중 3호, 남극·대전·노르웨이 지상국과 연속 교신

우주항공청에 따르면 차중 3호는 이날 01시 55분경 남극 세종기지 지상국과 첫 양방향 교신에 성공했다. 이어 02시 48분에는 대전 항우연 지상국과 추가 교신을 완료했다. 현재까지 국내·해외 지상국을 통해 총 14차례의 교신을 수행하며 위성 상태를 확인한 것으로 나타났다.

첫 교신에서는 전력·열제어·탑재컴퓨터 등 본체 구성품의 기능이 정상 작동하는 것으로 확인됐으며, 이후 추가 교신을 통해 자세제어계·탑재체 전원 공급 등 세부 상태 정보를 순차 점검하고 있다. 우주청 관계자는 "위성 상태는 매우 양호하며 모든 기능이 정상 범위에서 작동 중"이라고 밝혔다.

차중 3호는 앞으로 약 2개월간 초기 운영을 거친 뒤, 본격적인 우주과학 임무에 들어간다. 태양동기궤도(SSO)에서 하루 15바퀴씩 지구를 돌며 △줄기세포 3D 배양검증(BioCabinet) △우주플라즈마·자기장 관측(IAMMAP) △대기광 관측(ROKITS) 등 3종의 실험·관측 임무를 수행한다.

부탑재 12기 중 5기 교신 성공…7기는 순차 점검 예정

누리호 4차 발사에 실린 부탑재 위성들도 초기 교신 단계에 돌입했다. 12기 가운데 ETRISat(ETRI), JACK-003·004(코스모웍스), INHA-RoSAT(인하대), K-HERO(KAIST) 등 5기는 이미 지상국과 첫 교신을 마쳤다.

나머지 7기(SPIRONE·EEE Tester-1·PERSAT·SNUGLITE-Ⅲ·BEE-1000·COSMIC·세종4호)는 각 기관별 지상국 일정에 따라 순차적으로 교신을 시도할 예정이다. 부탑재 위성들은 기관별로 다른 주기로 운영되기 때문에 초기 성공 판정도 위성별로 시점이 다를 수 있다는 것이 우주청의 설명이다.

우주청은 오는 12월 2일, 12기 부탑재위성의 교신 현황과 초기 상태를 종합한 추가 자료를 발표할 예정이다.

개별 위성과의 교신이 성공하자 박수를 치며 좋아하는 나로우주센터 직원들. 항우연 제공

"위성과 발사체 모두 정상"…누리호 4차 발사 최종 성공 확정

이번 교신 결과는 누리호가 목표 궤도에 정확히 진입했음을 공식적으로 확인하는 절차로, 발사체 성능 검증의 마지막 단계에 해당한다. 탑재된 13기 위성이 각각 교신에 성공하거나 예정된 절차대로 운용에 들어가면서, 누리호 4차 발사는 기술적·운용적 측면 모두에서 '완전한 성공'으로 평가된다.

윤영빈 우주항공청장은 "이번 4차 발사 성공은 13기 위성에 성능 검증의 기회를 제공함으로써 국내 우주과학·위성 산업 역량을 한 단계 높일 것"이라며 "5차·6차 발사 역시 차질 없이 준비해 탑재 위성들이 동일한 기회를 얻을 수 있도록 만전을 기하겠다"고 밝혔다.





AD

이번 발사는 한국형발사체 고도화사업의 첫 민간 주도 제작·조립이 적용된 사례로, 발사 성공·교신 성공까지 이어지며 민간 중심 우주개발 체제의 전환 가능성을 다시 한 번 확인했다는 평가를 받고 있다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>