태백시, '태백 URL 성공 추진' 전문가·시민 공개 포럼 개최

이종구기자

입력2025.11.26 16:15

태백시, URL 사업 성공 위해
전문가·시민 한자리에
기대 속 '조속 착수' 요청

강원도 태백시(시장 이상호)는 26일 시청 대회의실에서 김현권 고준위 방사성폐기물 관리 위원회 위원장, 조성돈 한국원자력환경공단 이사장, 원자력·지질·행정·산업경제 분야 전문가, 시민 약 150명이 참석한 가운데 '태백 URL 성공적 추진 방안'을 주제로 전문가 공개포럼을 개최했다.

태백시, '태백 URL 성공 추진' 전문가·시민 공개 포럼 개최 이상호 태백시장이 26일 시청 대회의실에서 '태백 URL 성공적 추진 방안'을 주제로 전문가 공개포럼을 개최하고 있다. 태백시 제공
이번 포럼은 태백 URL 사업 전반에 대한 전문가 의견 공유와 시민 의견 청취를 위해 마련됐다.


전문가 발표에서는 ▲ 태백 URL 사업 부지 개황 ▲ URL 필요성과 추진 방향 ▲ 해외 URL 운영 사례 ▲ 주민 소통 방안 ▲ 경제적 파급 효과 등을 공유했으며, 이어진 토론에서는 시민의 적극적 관심과 사업자의 지역 상생·소통 노력이 사업 성공의 핵심이라는 데 의견을 같이했다.


시민 참석자들은 사업에 대한 지역의 기대와 함께 예비타당성조사 진행 경과, 지역 상생 방안 등을 질의하며 조속한 사업 착수를 요청했다.


포럼에 참석한 시민은 "국내외 저명 전문가들이 모여 사업 내용과 지역 관심 사항을 공유하고 주민 의견을 청취했다는 점에서 의미가 크다"며 "태백 URL 사업이 조속히 착수될 수 있도록 주민이 앞장서 관심과 지원을 이어가겠다"고 말했다.


태백시 관계자는 "이번 포럼을 통해 시민들의 기대와 염원을 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 사업 추진 과정에서 시민 의견을 최우선으로 고려하겠다"고 밝혔다.


한편, 태백 URL 부지선정 과정과 관련해 각종 의혹을 제기했던 한국원자력학회는 태백시 공식 요청에도 포럼 당일 불참한 것으로 알려졌다.




태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
