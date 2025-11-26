본문 바로가기
대구 직업계고 취업률 67.8% 전국 1위 달성…전국 평균 55.2% 보다 12.6%↑

영남취재본부 구대선기자

입력2025.11.26 10:59

대구시교육청은 교육부와 한국교육개발원이 발표한 '2025년 직업계고 졸업자 취업통계'에서 2025년 2월 직업계고 졸업생 취업률 67.8%를 기록해 전국 1위를 달성했다고 26일 밝혔다.


대구 직업계고 졸업생 취업률은 67.8%로 전국 평균 55.2%보다 12.6%p 높았으며, 전년도 65.3% 대비 2.5%p 상승하며 성장세를 이어가고 있다.

대구 미래직업교육센터의 스파트 팩토리 심화실습 프로그램
전국 평균 취업률은 55.2%로 지난해 대비 0.1%p 소폭 하락한 반면 대구는 2.5%p 상승하며 학생 맞춤형 교육과정의 성과를 입증했다.


또한, 대구는 진로 미결정자 비율이 13.6%로 전국에서 가장 낮아, 취업 및 진로 지원 체계가 효과적으로 운영되고 있음을 확인했다.


대구시교육청은 이러한 성과가 현장 중심 직업교육 정책과 지역사회·산업계와의 긴밀한 협력의 결과라고 평가했다.


대구교육청은 '교육감 초청 기업 네트워크 CEO 간담회'를 연 3회 이상 개최하며 산업 맞춤형 인재 양성 방향을 논의하고, 이를 교육과정에 반영해 직무교육 및 직업윤리교육을 강화하고 있다.


또한 미래 신산업 분야 중심 학과 재구조화, 기업 맞춤형·지역 정주형 취업 지원 프로그램 확대, 기업 현장 기반의 일학습병행·도제교육 확대, 직업교육혁신지구 운영 등을 통해 취업의 양적 성장과 질적 향상을 동시에 추진하고 있다.


특히 올해 교육부가 선정한 '협약형 특성화고' 전국 10곳 중 대구 영남공업고가 포함되면서, 지역 기업과의 장기 고용 협약 및 맞춤형 교육과정 운영 등 지속 가능한 지역 인재 생태계 구축이 더욱 강화될 전망이다.


강은희 대구교육감은 "이번 결과는 학생, 학교, 기업, 지역사회가 함께 만든 소중한 성과"라며 "모든 학생이 희망하는 분야에서 당당하게 자신의 진로를 개척할 수 있도록 맞춤형 직업교육 지원을 지속하고, 교육이 곧 일자리로 연결되는 대구형 직업교육 모델을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

