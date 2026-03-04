본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

양도세 이어 보유세 인상 '만지작'…셈법 복잡해진 주택시장[실전재테크]

최대열기자

입력2026.03.04 11:10

시계아이콘02분 22초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

5월9일 양도세 중과 4년만에 부활
2주택자 양도세 2배 이상 늘어나
재산세·종부세 '보유세'도 연일 강조
버틴다면 따져봐야…방식·인상규모 촉각
장기보유특별공제 혜택도 축소 전망

"강력한 금융·세제·규제를 통해 5월 9일이 지난 후에도 다주택자들이 양도세 중과를 감수하고 매각하는 것이 이익인 상황을 만들 것입니다." "집을 사고파는 것은 개인의 자유지만, 그것이 이익이 되게 할지 손해가 되게 할지는 정부가 정합니다." (이상 이재명 대통령 엑스(X·옛 트위터))


이 대통령이 '비정상의 정상화'를 명분으로 내걸고 추진하는 부동산 정책의 방향은 뚜렷하다. 오는 5월9일부터 양도소득세(양도세) 중과가 4년 만에 부활하는 점을 제외하면 아직 구체적인 방법이나 산식이 나온 건 아니다. 다만 사회관계망서비스(SNS)나 국무회의 등 공식석상에서 꺼내는 화두나 내각에 내리는 지시 등을 토대로 유추하면, 대출을 죄고 보유세 부담을 늘리겠다는 점은 분명하다.


특히 버티는 비용, 즉 재산세와 종합부동산세로 대표되는 보유세를 연거푸 강조한 게 눈에 띈다. 보유세 산정을 위한 기준일은 매해 6월 1일로 이번 정부에서 앞으로 다섯 번 더 부과된다. 다주택자나 고가 주택 보유자로서는 셈법이 복잡해질 수밖에 없다.

양도세 이어 보유세 인상 '만지작'…셈법 복잡해진 주택시장[실전재테크] 서울 강남구 한 부동산 중개업소에 다주택자 양도세 안내문이 붙어 있다. 연합뉴스
AD

2주택자 중과 후 매도 시 양도세 2배↑

윤석열 정부 들어 매해 유예했던 다주택자 양도세 중과가 올해부터 부활하면서 서울 전역과 경기 일대 12곳 조정대상지역 내 2주택자는 기본세율 6.6~49.5%에 22%포인트를 더해 최대 71.5% 세율을 적용받는다. 3주택자는 33%포인트가 중과돼 최고 세율은 82.5%다. 5월9일까지 매매 계약을 맺고 4~6개월 안에 잔금납부나 등기를 마쳐야 한다. 세입자가 있는 매물도 한시적으로 2년간 입주를 유예시켜줬다.


중과 전후로 세금 부담은 크게 차이가 난다. 우병탁 신한프리미어 패스파인더 전문위원이 모의 산출한 결과를 보면 10년간 보유해 양도 차익이 5억원일 때 현재는 1억4637만원 정도를 세금으로 낸다. 5월 이후 2주택자일 경우에는 2억9982만원으로 두 배 이상 늘어난다. 3주택자 중과라면 3억5454만원으로 늘어난다.


차익이 클수록 세금 부담도 더 커진다. 10년 보유한 2주택자가 양도 차익 10억원이면 현재는 3억2391만원 정도를 납부하면 되는데 중과 후에는 6억4076만원으로 껑충 뛴다. 같은 여건에서 차익이 20억원이면 7억1823만원에서 13억5568만원으로 세금이 늘어난다. 5월 10일 이후 다주택자 양도세가 중과되면 장기보유특별공제 혜택도 사라진다.

양도세 이어 보유세 인상 '만지작'…셈법 복잡해진 주택시장[실전재테크]

이미 오른 버티기 비용, 더 오를 일만 남았다

중과 이후 급증하는 양도세가 아까워 버틴다면 보유세를 따져봐야 한다. 정부가 보유세를 포함한 세제 전반을 개편하겠다는 밑그림은 내놨으나 구체적인 내용은 아직 드러나지 않았다. 보유세의 경우 기본 골격은 금액에 따른 누진 구조에 세율 자체는 높은 편이다. 다만 각종 공제 혜택이 많아 실효세율이 선진국 대비 낮은 수준이라는 지적이 그간 꾸준히 제기돼왔다.


집값 안정은 물론 조세 형평성 차원에서도 선진국 수준으로 높여야 한다는 주장이 힘을 얻는 형국이다. 특히 이 대통령이 양도세 중과 이후 세금 부담이 늘어난 상황에서도 파는 게 나은 상황, 즉 갖고 있는 게 손해일 정도로 세금 부담을 늘리겠다는 점을 명확히 한 터라 올리는 건 기본이며 구체적으로 어떤 방식으로, 얼마만큼 올릴지가 관심이다.

양도세 이어 보유세 인상 '만지작'…셈법 복잡해진 주택시장[실전재테크]

지난해 서울 강남 등 집값이 급등한 일부 지역에서는 공시가격 자체가 많이 오른 편이라 따로 추가 조치를 취하지 않아도 세금 부담이 꽤 늘어난다. 따로 공제받는 게 없는 서울 마포구 마포래미안푸르지오 84㎡형 1주택 보유자는 지난해 보유세를 300만원가량 냈는데 올해는 416만원으로 올라간다. 공시가격이 32%가량 오를 것으로 예상되는데 종부세 인상 폭 상한(전년 대비 150% 이내)에 걸려 최대치만큼 늘어난다.


성동구 래미안옥수리버젠은 325만원에서 453만원으로 늘어난다. 마찬가지로 상한을 꽉 채워 인상될 전망이다. 공시가격이 가파르게 올랐기 때문인데, 올해 상한선만큼만 세금을 낸다고 해도 공시가격이 이미 오른 터라 내년에 공시가격이 같은 수준을 유지한다고 해도 보유세만 따로 올라갈 수도 있다. 강남권 고가주택 세금 부담은 더 크다. 서초구 반포자이 같은 평형대는 1275만원에서 올해 1790만원으로, 잠실주공5단지는 867만원에서 1259만원으로 높아진다.

양도세 이어 보유세 인상 '만지작'…셈법 복잡해진 주택시장[실전재테크] 서울 남산 전망대에서 바라본 시내 곳곳에 아파트 단지가 빼곡하게 들어서 있다. 연합뉴스

법 개정 없이 정부 재량만으로 세 부담↑

세금은 법률로 정해야 하나 종부세나 재산세 같은 보유세는 정부 재량만으로 충분히 인상이 가능한 구조다. 공시가격현실화율이나 세금 산정 시 완충장치로 있는 공정시장가액비율을 높이면 된다. 올해 아파트 등 공동주택 현실화율은 지난해와 같은 69% 수준이다.


당초 문재인 정부 시절 현실화율을 단계적으로 끌어올린다는 내용을 법 조문에 명시했음에도 윤석열 정부 들어 세 부담을 이유로 기존 수준을 유지했다. 공정시장가액비율은 과세표준이 되는 공시가격에 일정 비율을 곱하는 방식인데, 현재 재산세는 45%, 종부세는 60%다. 시세의 절반에도 못 미치는 금액을 기준으로 세금을 매기는 구조다.


지금 뜨는 뉴스

AD

재산세는 주택 공시가격 합산분에 공정시장가액비율을 곱해 과세 기준을 정한다. 종부세의 경우 공시가격에 12억원(1주택자)을 공제한 후 공정비율을 곱하는 구조다. 종부세의 경우 합산액에 따른 누진 구조가 촘촘히 짜여 있어 과세 기준이 되는 금액이 20% 올라간다면 세금 부담은 그 이상으로 늘어날 가능성이 높다. 여기에 비거주 1주택에 대해서도 이 대통령이 투기심리가 끼어 있다고 보는 만큼, 장기보유특별공제 같은 혜택을 점차 줄여나갈 것으로 예상된다. 버티는 비용이 만만치 않게 늘어나는 셈이다.




최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
미국-이란 전쟁
  • 26.03.0406:12
    마크롱 "지중해에 핵추진 항공모함 배치"
    마크롱 "지중해에 핵추진 항공모함 배치"

    중동 지역에서 분쟁이 확대되는 가운데 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 프랑스가 지중해에 핵추진 항공모함을 배치한다고 밝혔다. AP통신 등 주요 외신에 따르면 마크롱 대통령은 3일(현지시간) 프랑스 TV에 방영된 사전 녹화 연설에서 "항공모함 샤를 드골호와 호위함들을 발트해에서 지중해로 이동하도록 했다"고 말했다. 마크롱 대통령은 "라팔 전투기, 방공 시스템, 공중 레이더 시스템이 최근 중동에 배치됐다"며 "우리는 필

  • 26.03.0315:00
    중기부, 中企 피해·애로 대응 TF 회의 개최
    중기부, 中企 피해·애로 대응 TF 회의 개최

    중소벤처기업부는 중동 현지 정세가 급변함에 따라 중소기업 피해·애로 현황을 점검하고 향후 대응 방안을 논의하기 위해 3일 '중동 상황 관련 중소기업 피해·애로 대응 점검' 회의를 개최했다고 밝혔다. 이번 TF 회의는 중소기업의 수출입 거래 차질, 물류 지연 등 다양한 우려 상황을 고려해 중소벤처기업진흥공단, 기술보증기금, 중소기업중앙회 등 중소기업 주요 지원기관, 중소기업 협·단체와 합동으로 개최했다. 회의에서

  • 26.03.0312:40
    이란 차기 수장은…내부 후계 논의 본격화
    이란 차기 수장은…내부 후계 논의 본격화

    미국이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자 등 이란 주요 인사들을 다수 제거하면서 하메네이를 이을 차기 후계 구도에 시선이 쏠리고 있다. 2일(현지시간) 주요 외신에 따르면 과거 1979년 이란 이슬람 혁명을 이끈 아야톨라 루홀라 호메이니의 손자인 하산 호메이니 등이 유력 후보로 거론되고 있다. 현재 이란은 3인으로 구성된 지도자위원회가 차기 최고지도자가 임명될 때까지 임시로 직무를 대행 중이다. 지난 1

  • 26.03.0311:09
    美국민 10명 중 6명 "이란 공격 부정적…파병 반대"
    美국민 10명 중 6명 "이란 공격 부정적…파병 반대"

    미국 국민 10명 중 약 6명이 도널드 트럼프 미 대통령의 이란 공격을 지지하지 않으며, 이란 파병에도 반대하는 것으로 나타났다. 2일(현지시간) CNN 뉴스가 여론조사업체 SSRS를 통해 대이란 공격이 시작된 지난달 28일부터 이달 1일까지 미국 성인 1004명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 59%가 이란 공격 결정을 지지하지 않는다고 답했다. 찬성 의견은 41%로 집계됐다. 이란 현지 파병에 반대한다는 응답자는 60%에 달했지만

  • 26.03.0311:00
    앤스로픽 이란 공습 활용에…여론 초점은 'AI 윤리'
    앤스로픽 이란 공습 활용에…여론 초점은 'AI 윤리'

    트럼프 미국 행정부가 앤스로픽의 AI 모델을 연이은 군사 작전에 활용하면서 AI 윤리에 대한 여론의 관심이 커지고 있다. 2일(현지시간) 국제사회는 미국이 이란 공습에 앤스로픽의 AI 모델 '클로드'를 활용했다는 월스트리트저널(WSJ)의 보도 이후 전쟁에 AI 기술이 핵심 전략으로 활용되고 있는 현실을 우려하고 있다. 미 국방부와 미국 중앙정보국(CIA)이 구체적인 사용 범위 등을 밝히진 않았지만, 미군의 중동 작전을 총괄 지

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기