HLB그룹, 제1회 피치데이 성료…유망 바이오 협력 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

HLB그룹은 첫 오픈이노베이션 프로젝트 'HLB 뉴 웨이브'를 통해 발굴한 유망 기업들의 기술과 사업 모델을 소개하는 '2025 제1회 피치데이(2025 1st Pitch Day)'를 개최했다고 26일 밝혔다.

서울 반포 한강변 복합문화공간 '더리버'에서 열린 행사에서 HLB그룹의 오픈이노베이션 성과와 전략을 공유했다. 기존 협력 기업의 기술과 협력 사례 및 새롭게 선정된 기업들의 기술 경쟁력을 소개했다.

진양곤 HLB그룹 회장은 기념사에서 "HLB 뉴 웨이브는 연결과 실행, 변화를 통해 함께 길을 만들고 새로운 파도를 일으켜 인류의 삶을 더 나은 방향으로 이끌고자 하는 연대의 출발점"이며 "작은 물결이 되어 한국 바이오 산업의 새로운 성장 모델로 이어지고, 종국에는 'Human Life Better'라는 HLB그룹의 비전을 현실로 만들어가길 기대한다"고 말했다.

HLB그룹과 협업을 진행 중인 3개 기업이 그간의 협업 성과와 기술 전략을 공유했다. 네오켄바이오는 마이크로웨이브 기반 고순도 칸나비디올(CBD) 생산 기술과 대규모 칸나비노이드 라이브러리를 바탕으로 HLB생명과학과 공동 개발 중인 칸나비노이드 의약품 연구 현황을 공유했다.

아론티어는 단백질 3차원 구조 정보를 활용한 AI 신약개발 및 디지털 병리 기술을 통해 HLB파나진과 추진 중인 차세대 암 진단 모델 개발 계획을 발표했다.

프로지니어는 HLB바이오스텝의 전략적 투자를 바탕으로 TLR7/8 면역증강 플랫폼을 활용한 항암백신을 개발 중임을 언급하면서, 다중 적응증 확장 전략과 향후 사업화 방향을 구체적으로 제시했다.

새롭게 선정된 3개 기업도 각사의 핵심 기술을 발표했다. 상트네어바이오사이언스는 독창적 혁신 항체 플랫폼 'Twin Fc-ICE'를 기반으로 미충족 수요가 큰 고형암과 면역질환 영역에서 전이성 HER2 발현 고형암을 포함한 다수 파이프라인을 동시에 개발 중이라고 소개했다.

셀렉신은 표적 단백질의 특정 에피토프에 선택적으로 결합하는 독자적 'Selectope™' 플랫폼을 바탕으로, 차별화된 기전의 면역항암제 'SLC-3010'을 비롯한 혁신 항체 파이프라인을 개발하며 글로벌 임상에서 경쟁력을 입증하고 있음을 강조했다.

앱파인더 테라퓨틱스는 반감기 연장과 고침투력을 구현하는 'PepFc' 플랫폼과 통합 항체 발굴·엔지니어링 기술 'AbFinder'를 통해 다양한 치료제에 적용 가능한 범용 바이오베터 신약 개발 전략을 설명했다.

앞으로 HLB그룹은 선정 기업과의 지속적인 협의를 통해 자금, 비임상 연구, 공동 R&D, 기술 고도화, 사업화 지원, 네트워크 연계, 인프라 제공 등 다양한 영역에서 협력 체계를 구축하며, 동반 성장을 위한 지원을 지속해서 확대해 나갈 예정이다.





AD

임창윤 HLB그룹 투자부문 부회장은 "HLB는 단순한 투자자를 넘어 개발·임상·사업화까지 함께하는 파트너로서, 예측·통제·감당의 기준 아래 현실적이고 지속 가능한 협업 구조를 만들어가고자 한다"면서 "오픈이노베이션 프로젝트가 일회성 행사에 그치지 않고 지속적인 협업 플랫폼으로 자리 잡아, 실질적인 성과로 이어지길 기대한다"고 말했다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>