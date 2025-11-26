본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"중국 전기차, 글로벌 점유율 22%…신흥시장 판매 강세"

우수연기자

입력2025.11.26 08:38

시계아이콘00분 54초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

KAMA, 中 자동차 글로벌 진출 동향 보고서

중국 전기차 업체들이 지난해 신흥국에서의 판매 호조를 발판으로 글로벌 시장 점유율 20%를 돌파한 것으로 나타났다. 러시아·중남미·동남아 등에서 두드러진 약진이 이어지면서, 이에 대응할 현지 전략 마련이 필요하다는 지적도 제기됐다.


26일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)가 발표한 '중국 자동차 글로벌 진출 동향' 보고서에 따르면, 2024년 중국 전기차 업체의 글로벌 점유율은 22%에 달했다.


권역별로 보면, 2024년 러시아 시장에서 중국계 브랜드의 점유율은 60.4%로 나타났다. 러시아-우크라이나 전쟁 이후 글로벌 완성차 업체들이 철수한 공백을 중국 업체가 메우면서, 러시아는 중국 전기차 업체의 최대 단일 수출 시장으로 급부상했다.


중남미 전기차 시장도 최근 자료 기준으로 보면 중국계의 강세가 뚜렷했다. 2025년 3분기 기준 중남미 전기동력차(BEV·PHEV) 시장의 88.2%를 중국 전기차 업체들이 차지했다.


"중국 전기차, 글로벌 점유율 22%…신흥시장 판매 강세" 지역별 전기동력차(BEV+PHEV) 시장 중국 점유율(단위:%)※ 중국계는 중국계 브랜드를, 중국산은 중국 생산을 의미(자료=KAMA)
AD

이에 따라 BYD와 GWM 등 중국 업체들은 브라질에 연간 30만대 수준의 대규모 생산 시설을 확보하는 등 공격 투자를 이어가고 있다. 페루의 찬카이항 개항과 중국-에콰도르 자유무역협정(FTA) 발효로 역내 물류·통관 환경이 개선되며 공급망의 효율도 높아질 것으로 예상된다.


과거 일본계가 우위를 지켜온 동남아 시장에서도 중국 업체의 영향력이 확대되고 있다. 올해 3분기 기준 중국계 브랜드는 내연기관 대비 저렴한 전기차 모델을 집중 투입해 태국(93.1%), 인도네시아(75.8%) 등 전기차 시장을 장악하고 있다.


신흥시장뿐만 아니라 유럽 선진 시장에서도 중국산 전기차는 존재감을 확대하고 있다. 중국산 전기차의 고율 관세 부과에도 불구하고 플러그인하이브리드(PHEV) 위주로 점유율을 늘리는 추세다.


올해 1~9월 기준 유럽 32개국(EU+EFTA+UK)에서 중국계 브랜드의 전기동력차(BEV+PHEV) 점유율은 16.6%로 나타났다. 생산지 기준 중국산 자동차로 범위를 넓히면 17.9%에 달했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

KAMA는 "전동화 전환이 빠르게 진행되는 신흥 시장에서 중국 업체의 판매 확대가 뚜렷한 만큼, 국내 기업의 현지 대응력을 높일 전략 마련이 필요하다"며 "수출 시장을 다변화하고 국내 생산 기반을 유지하기 위해서는 인센티브 확대가 필요하다"고 밝혔다.




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기