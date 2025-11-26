본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"AI의 생각을 읽는다" KAIST, AI 의사결정 내부구조 시각화

대전=정일웅기자

입력2025.11.26 08:15

시계아이콘01분 35초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

딥러닝(학습 과정 동안 인공 신경망으로서 예시 데이터에서 얻은 일반적인 규칙을 독립적으로 훈련) 기반의 이미지 인식 기술이 빠르게 고도화되고 있다. 하지만 정작 인공지능(AI)이 내부에서 어떤 기준으로 이미지를 인식·판단하는가에 대한 물음에는 명확한 설명이 어렵다. 특히 대규모 모델이 사물을 어떤 개념으로 조합해 결론 내리는지를 분석하는 기술은 단기간에 풀 수 없는 과제로 남는다.


국내 연구팀이 이에 관한 해답을 찾아갈 실마리를 제시했다.


"AI의 생각을 읽는다" KAIST, AI 의사결정 내부구조 시각화 (왼쪽부터) KAIST 권다희 박사과정, 이세현 박사과정 (상단) 최재식 교수. KAIST 제공
AD

KAIST는 김재철AI대학원 최재식 교수 연구팀이 AI의 판단 근거를 인간이 이해할 수 있도록 모델 내부의 개념 형성 과정을 회로 단위로 시각화한 '설명 가능성(Explainable AI·이하 XAI)' 기술을 개발했다고 26일 밝혔다.


딥러닝 모델 내부에는 인간의 뇌처럼 '뉴런(Neuron)'이라는 기본 계산 단위가 존재한다. 뉴런은 이미지 속 작은 특징(귀 모양, 특정 색, 윤곽선 등)을 감지하는 기능을 갖고 있으며, 값(신호)을 계산해 다음 단계로 전달한다.


반면 회로는 이러한 뉴런 여러 개가 서로 연결돼 하나의 의미(개념)를 함께 인식하는 구조를 말한다. 예컨대 '고양이 귀'라는 개념을 인식하기 위해서는 귀의 윤곽을 감지하는 뉴런과 삼각형 형태를 감지하는 뉴런, 털 색 패턴을 감지하는 뉴런 등이 순차적으로 작동해야 한다. 이들이 하나의 기능 단위(회로)를 이루는 형태다.


다만 최근까지 설명 기술은 "특정 뉴런이 특정 개념을 본다"는 단일 뉴런 중심의 접근이 많았다. 이와 달리 실제 딥러닝 모델은 여러 뉴런이 협력하는 회로 구조로 개념을 형성한다. 연구팀은 이에 착안해 AI의 개념 표현 단위를 뉴런이 아닌 회로 단위로 확장해 해석하는 기술을 제시했다.


연구팀이 개발한 '세분된 개념회로(Granular Concept Circuits·이하 GCC)' 기술은 이미지 분류 모델이 내부에서 개념을 형성하는 과정을 회로 단위로 분석해 시각화하는 새로운 방식이다.


GCC는 뉴런 민감도(Neuron Sensitivity)와 의미 흐름 점수(Semantic Flow)를 계산해 회로를 자동으로 추적한다.


뉴런 민감도는 특정 뉴런이 어떤 특징에 얼마나 민감하게 반응하는지, 의미 흐름 점수는 그 특징이 다음 개념으로 얼마나 강하게 전달되는지를 보여주는 지표다. 이를 통해 색·질감 등 기본 특징이 어떻게 상위 개념으로 조립되는지를 단계적으로 시각화할 수 있다.


"AI의 생각을 읽는다" KAIST, AI 의사결정 내부구조 시각화 연구팀이 제안한 개념회로 개요. KAIST 제공

연구팀은 특정 회로를 잠시 비활성화(ablation)하는 실험을 수행한 결과, 회로가 담당하던 개념이 사라지면서 AI의 예측이 실제로 달라지는 현상을 확인했다. 비활성화된 회로가 실제 개념을 인식하는 기능을 수행하고 있음을 직접적으로 입증한 것이다.


이번 연구는 복잡한 딥러닝 모델 내부에서 개념이 형성되는 실제 구조를 세밀한 회로 단위로 드러낸 최초의 연구라는 점에서 의미를 갖는다. 'AI가 어떻게 생각하는지'를 구조적으로 들여다볼 수 있도록 하는 진전을 이뤘다는 평가다.


연구팀은 이를 통해 AI 판단 근거의 투명성을 강화하고 오분류 원인 분석과 편향(Bias) 검출, 모델 디버깅 및 구조개선, 안전·책임성 향상 등 XAI 전반에서 실질적인 응용 가능성을 제시했다.


최 교수는 "연구팀은 그간 복잡한 모델을 단순화해 설명하던 기존 방식과 다르게 모델 내부를 세부 회로 단위로 정밀하게 해석한 최초의 접근 방식을 제시했다"며 "이를 통해 AI가 학습한 개념을 자동으로 추적·시각화할 수 있음을 입증했다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 이번 연구에는 KAIST 김재철AI대학원 권다희·이세현 박사과정이 공동 제1 저자로 참여했다. 연구 결과는 최근 '국제 컴퓨터 비전 학술대회 (International Conference on Computer Vision, ICCV)'에서 발표됐다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기